L’Europe des 27. Des marchands sans âme qui additionnent leurs faiblesses au lieu d’additionner leurs forces

L’Europe des 27 agonise et meurt à petit feu. Le dernier sommet européen vient encore de creuser la fosse destinée à recevoir son cercueil.

Les Institutions Européennes ressemblent de plus en plus au système des Nations Unies, au’’ Machin’’ comme disait De Gaulle, en produisant, dans l’indifférence générale, de multiples déclarations et injonctions dont les États –Nations comme les citoyens se moquent éperdument.

Quelle tristesse de contempler cette assemblée de Chefs d’États, devenus des boutiquiers sans scrupules, incapables de se mettre d’accord sur rien, ni le Brexit ni la Biélorussie ni la Turquie ni le plan de relance, ni l’État de Droit, ni les Perspectives Financières, ni la gestion des Migrations, etc…, etc….

Discutant âprement, nuit et jour, le moindre mot et le moindre semblant de décision, se menaçant entre eux de représailles financières, clamant haut et fort qu’ils sont prêts à apposer leur veto à tout moment, ils accouchent péniblement - après avoir donné, urbi et orbi, l'affligeant spectacle de leurs profondes divisions - de communiqués triomphants qui ne sont que des bouts de papiers, vides de sens, insipides et lénifiants, qui ne représentent pour chaque sujet abordé, que leur plus petit commun dénominateur.

Le Président du Conseil, adepte résigné de la méthode Coué, a beau se féliciter de cette belle unanimité, ces soi-disant décisions, inutiles et vides de contenu, exposent, à la face du monde et des États qu’ils entendent chapitrer, l’Incapacité innée et la faiblesse structurelle de cette Europe de marchands, sans âme, sans force, sans solidarité ni réel projet de société.

Les comptables n’ont jamais eu beaucoup d’influence sur les dictateurs et les militaires, qui ne comprennent que le langage de la force et ne craignent que les actes. Pragmatiques et déterminés, les déclarations d’intention et les menaces de sanctions futures les laissent de marbre et ils les interprètent, à juste titre, comme le signe de désaccords internes et d'aveux d’impuissance.

Erdogan peut, sans aucune inquiétude, dormir sur ses deux oreilles, et continuer à insulter les 27, menacer et violer le territoire maritime de la Grèce et de Chypre (deux États-Membres !) envahir la Syrie et l’Irak, envoyer ses troupes et ses mercenaires djihadistes en Libye et en Arménie, il n’a rien à craindre de l’Europe car l’impératrice Angela, toute en rondeurs et auréolée d’une réputation fort usurpée de sagesse, veille et lui assure une totale impunité, obnubilée tout comme les nains nordiques de sa suite, par ses propres intérêts commerciaux nationaux.

D'ailleurs, l’importance politique que représente en Allemagne le vote de 3 millions de turcs allemands dont le cœur et l’âme sont exclusivement dévoués à la cause du grand Sultan paralyse la chancelière, avant tout soucieuse d'assurer la continuité du pouvoir à son parti et anxieuse d'éviter une nouvelle vague, massive et incontrôlable, de ''réfugiés syriens''.

Et ce n’est pas Macron, brandissant une poignée de Rafales et deux ou trois barquettes, qui est capable à lui seul d'effrayer et de dompter la Turquie et les Frères Musulmans.

L’acte de décès de l’Europe des 27 est donc prêt.

Il ne reste plus qu’à river le dernier clou pour sceller le cercueil.

C’est pourquoi, nous devons sans tarder préparer une nouvelle Europe, crédible et solidaire, basée sur un projet inclusif de société mettant en avant des valeurs et un mode de vivre communs et instaurant un vrai partage des cultures, en allant bien au-delà des seuls intérêts financiers et commerciaux.

Ce projet ne peut réussir qu’entre un nombre limité de nations possédant déjà de fortes affinités et devant faire face à des problèmes et défis identiques ou très proches, d’où la proposition de créer l’Union Latine, réunissant l’Espagne, la France l’Italie, auxquels pourraient s’adjoindre un nombre très limité de leurs voisins du Sud de l’Europe comme le Portugal et la Grèce.

L’urgence est là. Il est temps d’agir.

(cf. mes articles précédents sur l’Union Latine et l’Europe des 27).