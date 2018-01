L’identification juridique des lobbyistes-experts par la Commission européenne

Bonjour Alain-Patrick Umucyo

Je vous remercie de bien vouloir dénoncer les problèmes posés par les lobbyistes dans les sociétés d’aujourd’hui. Vos analyses et vos articles sont très bien construits. Je vous encourage à poursuivre votre action. Vous portez la plume dans la plaie de ce que l’on ose encore nommer (à tort à mon avis) la démocratie.

L’ influence des lobbyistes est grande sur ceux qui sont sensés nous représenter. Les élus qui ne dénoncent pas fortement le lobbyisme doivent immanquablement être soupçonnés de corruption.

Car les sommes engagées par les lobbies sont colossales et une bonne partie finit certainement dans les poches de ceux qui acceptent de monnayer leurs voix. Ainsi on fait fi de la démocratie et des droits de hommes de nos nations.

Les visiteurs de notre président , peu recommandables comme Erdogan ont beau jeu de déjouer les accusations pour atteintes à la démocratie et aux droits de l’homme dans leurs pays ... puisque c’est aussi le cas chez nous.

Je souhaite soumettre à votre réflexion cette analyse que j’ai entendue sur une chaîne de télévision.

L’hypothèse est la suivante. La politique agricole de l’Europe (comme d’autres choix politiques) est indirectement conduite par des groupes d’intérêts privés, et ici par ceux de l’industrie laitière.

Démonstration. Le patron de Lactalis est aussi le président de cette association d’industriels revendeurs de lait et de produits lactés. Le scandale Lactalis dû à la présence de salmonelles dans les boîtes de laits en poudre conduit à retirer de marché des produits écoulés en France mais aussi en Chine et dans de nombreux pays africains. Pour que ces pays soient accessibles aux industries européennes, il faut que les prix soient très très bas. Mais la quantité fantastique de produits écoulés suffit à satisfaire largement les bénéfices attendus par les industriels comme Lactalis. Ce qui est désolant c’est que les agriculteurs français se demandent encore pourquoi on leur achète aussi peu cher le lait qu’ils produisent.... pourquoi il peut y avoir pénurie de beurre et pourquoi les élus ont accepté ces faits sans broncher.

Conclusion. Les groupes industriels ont joué de leur pouvoir de corruption auprès des élus et décideurs de l’Europe à leur seul profit , au détriment des intérêts généraux des peuples de l’Europe.

Non ?



Lors de négociations récentes on a réuni producteurs de lait , syndicats, et représentants de la grande distribution en France . En cause , un prix d’achat du lait insuffisant qui ne peut assurer la viabilité du travail des agriculteurs et la perennité de leurs exploitations. On a tenté (en vain) d’accuser la grande distribution et de lui faire porter la totalité des responsabilités. Rien n’a été dit publiquement sur le commerce à l’export des groupes industriels laitiers .... Fiasco de la négociation évidemment.