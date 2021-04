L’insubmersible Élisabeth II

Ce qui est déprimant, ce ne sont pas les caractéristiques personnelles de cette femme âgée qui n’est pas de ma famille mais que je respecte en tant qu’être humain, mais l’unanimité de la presse britannique, dont « the Guardian » qui se veut un journal progressiste, pour chanter les louanges de cette famille et ce régime anachronique à l’occasion du décès de son mari, sans se poser la question du sens de ce symbole qui règne sans gouverner et alimente la presse people pour maintenir en état d’hypnose permanent les afficionados des tabloids et des bruits de chiottes.