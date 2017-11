L’UE, c’est l’europe du glyphosate et de Monsanto

@Choucas







« Sans frontières, pas de politiques »





Exact ! Ou plus exactement, sans frontières, la politique agricole est imposée par le marché et la libre concurrence qui bénéficie aux productions venues de pays moins exigeants sur le plan des normes de productions et des conditions sociales.





La recherche de l’autosuffisance alimentaire doit être inscrite dans la Constitution. Cela induira une production de richesses par la base rurale de la société et donc, une résorption du chômage par la multiplication des exploitations familiales et des emplois induits, aussi bien pour le traitement local de cette production que par le développement d’un artisanat et d’une micro-industrie locale utile à l’agriculture.

Ainsi l’argent se remettra à circuler à tous les niveaux de la société et le plus important sera fait.





Mais cette solution est illusoire tant que nous serons soumis à la libre concurrence imposée par les traités européens. Sortir simplement de la PAC (ce qui est de toute façon impossible sans sortir de l’UE...) n’aurait aucun effet sur la production locale car seul un protectionnisme volontariste et un contrôle des frontières et de la circulation des capitaux peut permettre de régénérer la production nationale de richesse,... et pas seulement sur le plan agricole !

Comme ce sont les traités européens qui nous interdisent tout protectionnisme, c’est bien de l’Union Européenne qu’il faut sortir...





Autrement dit, si l’évolution de la réglementation européenne laisse désormais le choix aux États d’interdire certains produits de traitements agroalimentaires sans risquer d’être sanctionnés (comme ce fut le cas de la France pour l’interdiction du maïs OGM...), sans protectionnisme aux frontières, les centrales d’achat continueront à importer des denrées agricoles à bas-prix pour augmenter leurs marges, notre production locale ne décollera pas et nos agriculteurs seront obligés d’utiliser les pires méthodes productivistes pour rester concurrentiels.