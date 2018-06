L’UE et l’euro sont morts, ne reste plus qu’à constater le décès

En atteignant +906.941.417.444,22 € au 31 décembre 2017, le solde Target 2 de l’Allemagne dépasse les 900 milliards d’euros pour la première fois depuis la création de l’euro.

C’est la Bundesbank allemande qui vient de le révéler.

Au même moment, le solde négatif de l’Italie avoisine les -450 milliards d’euros et celui de l’Espagne les -400 milliards. (La France étant à peu près à l’équilibre)

Ces évolutions, qui confirment une nouvelle fois la justesse des analyses de l’UPR depuis dix ans, confirment par la même occasion que la fin inéluctable de l’euro approche.

Le plus incroyable de toute cette situation, c’est qu’aucun grand média et aucun parti politique français – à part l’UPR – ne met en garde nos concitoyens sur cette inéluctable explosion à venir de l’euro, alors que cette explosion aura des conséquences d’autant plus graves sur notre économie et notre niveau de vie que la France n’aura pas su l’anticiper et sortir de l’euro à temps.

La connivence objective entre les dirigeants des grands médias et ceux des autres partis politiques pour écarter tout débat national sur l’avenir de l’euro et pour tenir les Français dans l’ignorance de ce qui se passe vraiment s’apparente à non-assistance à peuple en danger.

François Asselineau

6 janvier 2018





https://www.upr.fr/actualite/france/euro-pendant-grands-medias-partis-politiques-sauf-lupr-gardent-silence-situation-continue-dempirer