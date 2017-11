L’UE, paradis des parasites fiscaux

Il est devenue clair pour tout observateur neutre et objectif que cette contre-europe n’a été conçue depuis le départ que comme une gigantesque pompe à fric est un instrument sophistiqué d’autorité sur ses différentes populations.

J’ai toujours suggéré que la meilleure voie, et donc, la moins dangereuse pour en sortir passait par des accords internationaux entre tout ou partie des six pays du Marché Commun initial dans le but de repartir sur les bases d’une union économique de nations économiquement, culturellement et socialement compatibles !!!

Malheureusement, chaque jour qui passe nous montre que la volonté politique de l’autorité supérieure extra européenne qui a fait main-basse sur l’Europe rend cette solution de sagesse et de technicité de plus en plus impossible. Chaque jour qui passe nous achemine ainsi vers une issue à la fois redoutable et inévitable : la violence civile !

Cette violence sera, cette fois-ci amplifiée d’une part les espoirs déçus de butins financiers et autres que nous avons lâchement et sottement laissés prendre à une obscure hégémonie d’inspiration capitaliste exclusivement financière. Elle sera, d’autre part et simultanément, amplifiée par des considérations religieuses implacables que nous avons (inconsidérément pour certains et volontairement pour d’autres) négligées afin de montrer combien les partis français dits « de gouvernement » étaient humains, larges d’esprit… et libéraux !!!

Dans le camembert politique national actuel, nous ne voyons se distinguer aucune nouvelle personnalité dont la carrure soit suffisante pour faire face à une telle situation, mais il en existe certainement une.

La seule évidence que nous ayons est qu’il devient urgent de nous séparer de la classe politique qui nous a amenés dans une telle situation !!!