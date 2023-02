L’Ukraine à l’Europe : donnez-nous des ailes !

Donnez-moi des armes, et puis des chars, et puis des missiles, et puis des ailes, et puis des ogives nucléaires, ... et tant qu’à faire votre porte-feuille, et je fournirai en échange ce qui reste encore en Ukraine de chair à canon à envoyer au hachoir histoire d’encore prolonger le massacre !

Peu importe si, faute d’avoir suffisamment produit de munitions pour encore en fournir très longtemps, l’OTAN a d’ores et déjà perdu la partie : même si Poutine l’emporte tant au niveaux militaire qu’économique et géo-stratégique, Washington devrait à court terme et - au moins jusqu’à l’inéluctable effondrement du dollar - financièrement s’y retrouver, laissant l’€urope, son économie, son industrie et ses peuples en principaux dindons de la farce.

Rien après tout que de très coutumier, c’est depuis sa fondation le principal but de l’Union €uropéenne et de notre vassalité atlantiste.