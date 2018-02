L’Union Européenne c’est le totalitarisme à la Soviet

Le totalitarisme est un système politique à parti unique, n'admettant aucune opposition... C'était par exemple le cas de l'URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques de 1922 à 1991) Dans le système de l'Union Européenne on retrouve un système identique à l'URSS avec un pouvoir centralisé à Bruxelles à savoir la Commission Européenne. L'URSS imposait aux Etats membres une Constitution avec une seule voie à suivre : celle du parti Communiste. Les peuples pouvaient avoir des activités politiques à la condition d'être en conformité avec les intérêts du socialisme. De la même manière l'Union Européenne fonctionne avec les traités de Lisbonne et de Maastricht qui s'imposent à tous les Etats de l'UE. Et l'on constate que les gouvernements successifs ne remettent jamais en cause "le système européen".... Il serait d'ailleurs apparemment impossible pour un des Etats membres de la Zone Euro de reprendre une monnaie nationale... Seuls les Anglais ont réussi à quitter l'UE avec le BREXIT, mais il est vrai qu'ils n'étaient pas liés pareillement à l'UE comme la France qui traine le boulet de l'EURO.... Ainsi à l'image de ce qui existait dans l'Union Soviétique, on reproduit en Europe un système totalitaire, avec des conséquences similaires et probablement une fin identique....

L'effondrement de l'Union Soviétique en 1991 a été le produit des facteurs suivants :

-incapacité du régime centralisateur et bureaucratique à apporter des réponses aux enjeux économiques et sociaux des Etats membres

-mécontentements des populations face à ce régime éloigné des préoccuations locales qui conduiront à un réveil des nationalismes (et des mouvements religieux)

-économie axée sur la course aux armements au détriment des besoins de la population, ce qui a généré l'apparition de réseaux mafieux qui développent une économie parallèle.... etc

L'Union Européenne impose ses directives aux Etats membres ; ainsi les électeurs ont le sentiment que les élections nationales sont sans effets sur une politique européenne qui est de toute façon imposée du fait des traités et cela sans contestation possible....

Les populations ne voient pas non plus d'amélioration notable sur un plan économique ; au contraire, la dette de la France par exemple continue à augmenter (aujourd'hui plus de 2270 milliards d'euros), le chômage reste à un niveau élevé, et les prélèvements obligatoires (CSG, TVA, taxe foncière, et autres) continuent à augmenter.

Seuls prospèrent les banques et les fonds de pensions, les spéculateurs et les traiders de la haute finance. (les transactions financières sont très peu ou pas du tout taxées selon les pays)

La politique migratoire relative aux populations notamment sub - saharienne qui consiste à accueillir ces personnes réfugiées économiques est elle aussi incompréhensible pour beaucoup. En fait on peut difficilement comprendre que l'Union Européenne impose des quotas de migrants alors que nous n'avons en France aucune politique réellement efficace en matière d'immigration.

Les immigrés n'ont pas bénéficié de cours de français et leurs enfants pas de cours de soutien scolaires dans le passé alors comment pourrions-nous intégrer des afghans ou des yéménites et autres migrants ? Les caisses de l'Etat français sont vides, comment accueillir dignement les migrants alors que nous ne créons pas d'emplois en France ?

La république Tchèque a eu au moins le courage de déclarer qu'elle ne voulait plus accepter pour sa part de migrants.

Les traités européens interdisent aux Gouvernements d'aider financièrement les entreprises en difficulté ; cette stupide politique interdit donc de défendre l'emploi en France et de maintenir notre industrie. ARCELOR a été racheté par l'indien MITTAL, ALSTOM racheté par l'allemand SIEMENS, les chantiers navals de Saint Nazaire SFX rachetés par l'italien FINCANTIERI etc..

Le traité CETA signé entre l'Union Européenne et le Canada en 2016 diminue énormément les taxes douanières, en clair la Canada va nous concurencer plus facilement.

Autre exemple de la politique insensée de l'Union Européenne et le traité actuellement en cours de négociation entre l'Union Européenne et les pays d'Amérique du Sud du MERCOSUR qui devrait permettre l'importation de viande provenant d'Amérique du Sud.

Les éleveurs français sont déjà en difficulté du fait de la baisse de consommation de viande en France, et il est bien évident que si ce traité est signé leurs difficultés vont s'aggraver fortement. Cet exemple démontre une fois de plus la nocivité de la politique européenne de Bruxelles sur l'économie et l'emploi en France.

La fin de l'Union Soviétique s'est déroulée sur plusieurs années et s'est notamment réalisée dans les années 1990 et 1991 ; la Russie sous l'implusion de Boris ELTSINE a déclaré son indépendance en juin 1990, puis la LITUANIE. Le 8 décembre 1990 la Russie, l'UKRAINE et le BELARUS dans leur déclaration commune annoncent que "l'URSS n'existe plus".

Il ne serait pas surprenant de voir dans quelques années une déclaration commune de la France de l'Allemagne et des Pays-bas par exemple annonçant la fin de la Zone Euro...