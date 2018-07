L’Union Européenne du Capital brule la Grèce

79 morts et le bilan des incendies qui frappent la Grèce n’est hélas pas définitif. Mais déjà les questions arrivent dans la population et la colère gronde. Pourquoi une telle catastrophe ? Bien entendu été chaud, vents et forêts font un cocktail dangereux. Mais l’ampleur des incendies n’est pas “naturel”. Même Le Figaro pointe le problème :”La Grèce (qui) a été contrainte de sabrer dans ses services publics”. Par qui ? C’est l’UE, la clique des Juncker et autres Moscovici, à la botte du gouvernement allemand, c’est leur Kollabo Tsipras – camarade de parti de P. Laurent le Parti de la Gauche Européenne – qui ont imposé par la menace et le chantage une cure d’austérité au peuple grec. Cure d’austérité qui tient nous l’avons déjà dit du génocide social. Sans même parler de la Politique Agricole Commune de l’UE qui entraîne une crise profonde de l’agriculture méditerranéenne, la spéculation immobilière des banques allemandes et françaises en Grèce. Aujourd’hui l’UE tue. Laisser se délabrer les services publics, les anéantir, se payent au prix du sang par les Grecs. L’UE et ses diktats budgétaires, ses privatisations massives, qui ne sont pas autre chose que le vol du bien public au profit du grand capital. Manque criants de pompiers, de matériel de secours, d’infrastructures publiques, désengagement de l’État sont le quotidien dans ce pays torturé à mort par les eurocrates au service du capital.

Et comment ne pas parler de la crise climatique auquel le capitalisme est incapable de répondre puisque la course aux profits en est la cause profonde. Les européistes, les alter-européistes devraient, dans de tels moments, se taire et ne pas faire semblant de regretter les conséquences tragiques de leurs actes.

Antoine Manessis, secrétaire de la Commission internationale du PRCF – 25 juillet 2018

Communiqué du KKE – parti communiste grec

Les incendies qui ont éclaté hier, 23 juillet 2018, se sont transformés en tragédie dans diverses régions de la Grèce. L’Attique était la proie des flammes, car à partir de lundi midi un grave incendie est survenu dans une région côtière à l’ouest de l’Attique, alors que quelques heures plus tard, l’incendie a éclaté dans une région côtière à l’est de l’Attique qui n’a pas pu être maîtrisé. Sur la base des informations confirmées, à l’est de l’Attique le feu a tué plus de 50 personnes et a blessé plus de 150 – beaucoup d’entre eux sont de blessés graves – alors qu’au moins 1.200 maisons et 300 voitures ont été brûlés.