“l’Union Européenne met en place une stratégie ayant pour but la subordination totale des systèmes éducatifs aux intérêts du grand capital”

Depuis plusieurs années, l’Union Européenne met en place une stratégie ayant pour but la subordination totale des systèmes éducatifs des différents pays d’Europe aux intérêts du grand capital, des monopoles capitalistes.

Les plans de l’Union Européenne, spécifiés de manière multiforme par les gouvernements de chaque pays, représentent une offensive constante contre les étudiants et les familles ouvrières et populaires, lesquels contractent des difficultés de plus en plus grandes à accéder à une plus haute éducation, mais également contre les travailleurs de l’éducation eux-mêmes, dont les conditions de travail ne cessent d’empirer, à mesure que la hausse de la participation du capital privé dans les différents systèmes scolaires s’ accroît, renforçant ainsi la commercialisation de l’éducation.

Le système éducatif mis en place dans les différents pays de l’Union Européenne ne vise pas une éducation complète, le développement personnel, culturel et social de la personnalité de chaque élève, mais bien un savoir détaché et fragmenté à destination d’une génération de main-d’œuvre bon marché dont les capitalistes ont besoin.

La généralisation de phénomènes tels que les stages dits d’apprentissage ou les stages non-rémunérés en dit long sur une situation d’exploitation absolue qui, en plus de cela, permet de générer sur le reste des travailleurs une pression à la baisse sur les salaires, de même que la création d’échelles de travail doubles ou triples au sein des entreprises, creusant une division profitable aux capitalistes au sein même de la classe ouvrière.

La promotion de l’idéologie capitaliste et anticommuniste a également renforcé les programmes et les contenus des différents niveaux d’enseignement. Non seulement le capitalisme s’y trouve présenté comme la seule voie possible de développement pour le capital, promouvant ainsi les processus de privatisation et de marchandisation sous des masques tels que « l’esprit d’entreprise », la compétitivité ou la prétendue Idée européenne au niveau général, mais aussi une vision déformée et manipulée de l’histoire opérant comme une propagande contre les processus de construction socialistes en Europe et dans le reste du monde.

Tout cela dans le but que les fils et les filles de la classe ouvrière soient totalement ignorant de l’histoire, des contributions et des luttes de leur classe, et qu’ils fassent leur les postulats idéologiques de la bourgeoisie, de ses intérêts et de sa vision réactionnaire du monde.

Dans de nombreux pays cette situation est aggravée par un renforcement de la présence de dogmes religieux au sein même des écoles et des centres éducatifs. La promotion de positions irrationnelles et anti-scientifique va en s’aggravant et favorise les positions politiques xénophobes et réactionnaires en Europe, dont les conséquences méprisables dont nous sommes témoins aujourd’hui dans beaucoup de pays.

Le Secrétariat de l’Initiative Communiste Européenne appelle les étudiants de tous les niveaux, les familles d’origine populaire et ouvrière, les travailleurs de l’éducation, tout comme le mouvement des travailleurs et des peuples dans son ensemble, à continuer et à intensifier la lutte contre la privatisation et la marchandisation du système éducatif, pour l’expulsion du capital privé des écoles et des universités, pour une véritable éducation basée sur les avancées de la science et de la technologie, en opposition aux intérêts capitalistes et à la vision bourgeoise du monde. L’accomplissement d’un tel objectif de modèle éducatif est inextricablement lié à la lutte pour une autre société libérée de l’exploitation de l’homme par l’homme, le socialisme.

traduction SV pour www.initiative-communiste.fr

