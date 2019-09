L’Union Européenne va imploser

La Grande Bretagne quitte l'Union Européenne dans le cadre d'un BREXIT à rebondissements... Les autres pays membres de l'Union Européenne n'en sont pas là, mais en réalité, il n'y aura sans doute pas besoin d'un Frexit ou d'un Grexit pour quitter une Union Européenne qui va se disloquer avec la crise financière qui arrive.... Malheureusement, cette période prochaine risque d'être explosive tant sur le plan social qu' économique....

Le feuilleton du BREXIT

Le référendum du 23 juin 2016 pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a conduit au BREXIT voulu par 51,9% des votants.

Mais la concrétisation de la sortie du Royaume-Uni est difficile car elle se heurte à la réticence des parlementaires britanniques à quitter l'Union Européenne et à la réticence de la Commission Européenne qui n'a aucun intérêt à ce que les anglais réussissent à quitter l'UE. Si le BREXIT réussissait, cela risquerait de donner de mauvaises idées aux autres Etats membres comme à l'Italie par exemple.

Mais on peut supposer que le BREXIT aura bien lieu au 31 octobre....

(A ce propose consulter les vidéos de MM ; ASSELINEAU et GAVE sur YOUTUBE).

Les conséquences sur le Royaume - Uni seraient en réalité très certainement positives. Les anglais ont eu l'ilntelligence de conserver leur monnaie, c'est à dire de protéger leur souveraineté. En devenant indépendants, les anglais vont pouvoir mener une politique autonome, libérée des stupides règles imposées par l'Unionn Européenne. De là à ce que le Royaume-Uni devienne un paradis fiscal pour les entreprises dans le futur il n'y a qu'un pas...

L'échec de l'Unon Européenne

Cet espèce de "machine infernale" qu'est devenue l'Union Européenne, est un échec complet.

Le thème retenu pour le pélerinage de l'Assomption à LOURDES pour cette année 2019 est 'heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous" (journal LA CROIX du 15 08 2019) ; avec une pauvreté en augmentation continue depuis 2002, après plus de trente années de baisse continue, le nombre de pauvres en France atteint huit millions de personnes. (ayant un revenu inférieur à 954 euros par mois).

Il est bien loin le temps où l'Union Européenne faisait encore réver à un avenir meilleur....

Les faits sont là, la désindustrialisation à impacté notre pays, les usines se sont installées dans des pays à bas coût (pays d'Europe de l'est, Maroc, etc...).et les emplois ont disparus. Les directives européennes interdisent aux Etats membres d'aider les entreprises en difficultés, ce qui conduit à la destrustion de notre industrie..

Avec des accords comme le CETA avec le CANADA et l'accord avec les pays d'Amérique du Sud (MERCOSUR), les entreprises européennes et les agriculteurs vont être atteints directement par la concurrence de ces pays..

L'Union Européenne n'a au final d'intérêt pour les multinationales et pour les traders, mais elle n'apporte pas de réponses satisfaisantes aux problèmes économiques et sociaux des Etats membres. Bien au contraire, elle génère des difficultés....

L'absence de frontières et l'arrivée régulière de migrants venus de pays pauvres engendre le sentiment d'insécurité dans la population qui perçoit cette immigration non souhaitée comme une menace,( à tort ou à raison)...

Les pays de l'Est Pologne, Tchéquie, Bulgarie sont d'ailleurs totalement opposés à cette immigration et se confrontent avec la commission européenne à ce propos.

En résumé, la Commission Européenne dicte et veut imposer aux Etats membres des directives qui ne sont pas forcément bien acceptées ou acceptables pour les populations. Le résultat est la montée de sentiments nationalistes partout en Europe..

La prochaine crise financière sera le coup fatal pour l'Union Européenne

La France et l'Italie n'auront sans doute pas besoin de quitter l'Union Européenne qui implosera lors de la prochaine crise financière qui approche à grands pas d'après l'ancien député européen Bernard MONOT. (auteur du livre "L'Eurovision pour les peuples"). Selon M.MONOT, l'Union Européenne et l'EURO ne survivront pas à la crise financière qui devrait toucher l'Europe prochainement.

A propos de cettre crise financière qui nous menace, M.JOVANOVIC, M.GAVE et d'autres ont déjà et depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme.

La situation que nous connaissons aujourd'hui est anormale, les banques proposent des prêts avec des taux négatifs, et ces mêmes banques sont en difficultés, (notamment la Deutsch Bank allemande).Les banques centrales (BCE et FED etc...) utilisent la planche à billets pour approvisionner les banques de façon excessive.

Et enfin les entreprises et les particuliers sont lourdement endettés, et le système financier et bancaire risque d'exploser dans les années qui viennent.

Les gilets jaunes et la montée des tensions sociales

Le mouvement des gilets jaunes risque de s'étendre progressivement aux fonctionnaires (infirmiers, policiers, pompiers etc...) qui par manque de moyens, ne peuvent plus assurer leurs missions, et aussi aux classes moyennes.

On l'a évoqué plus haut, la pauvreté s'étend en France, les classes moyennes sont touchées également de plus en plus par la précarité. Les gilets jaunes risquent fort d'être rejoints dans les mois à venir par ces classes moyennes qui voient de jour en jour leur pouvoir d'achat rogné par les impôts, et par les hausses de prix (immobilier, carburants, etc..)

Si une nouvelle grave crise financière arrive, comme certains journalistes, économistes et personnalités l'envisagent, alors on risque de connaître en France d'importants troubles sociaux .(malheureusement)

Les français ont été patients, ils ont consenti des efforts, accepté les taxes et impôts, mais ils n'auront certainement pas la patience d'attendre le Paradis pour être heureux....