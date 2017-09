La responsabilisation des députés au Parlement européen relativement à leurs relations avec les lobbyistes

Dans sa thèse Moments of lobbying : an ethnographic study of meetings between lobbyists and politicians (Moments de lobbying : une étude ethnographique des rencontres entre des lobbyistes et des politiciens), Camilla Nothhaft observe que « le lobbying est de plus en plus concentré sur le Parlement européen. L’arène a progressivement pris du galon dans l’ordre des cibles de lobbying depuis sa création en 1979, en concordance avec l’importance grandissante de son impact législatif ». Cette évolution a conduit le Parlement européen à prendre des mesures pour responsabiliser les députés relativement à leurs relations avec les lobbyistes.