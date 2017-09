« La révolte viendra du rejet de l’immigration »

En France, cette révolte ne viendra pas du rejet de la loi travail, elle ne viendra pas non plus de l’augmentation de La CSG, elle ne viendra pas des erreur des décisions sociétales et économiques de Macron, elle ne viendra pas de la rue malgré les appels de Mélenchon, pas sur ces sujets, elle viendra de l'intolérance à cet immigration non désirée.

Révolte en France bien sur, mais révolte de toute l'Europe

Les Français comme les autres peuples ne croient plus aux chants des sirènes des dirigeants Européens.

Il ne croient plus à la motivation soit disant dictée par la charité.

La variable d'ajustement à la dénatalité est l'immigration de par la volonté des élites.

Il ne croient plus que l'immigration telle que pratiquée aujourd’hui soit une chance pour nos pays, que ce soit une richesse.

Ils pensent que cette immigration a un coût élevé

ils voient le projet mondialiste ; l'homme universel qu'on veut leur imposer, la mondialisation, ils n'en veulent pas.

ils voient les dégâts du multiculturalisme

ils voient la disparition de leur identité.

Alors la colère monte, de jour en jour devant les réfugiés qui sont pour la majorité économiques et qu'on leur vend comme réfugies de guerre et politiques, l'afflux des clandestins qui déséquilibrent l'économie et ne sont une source de profit et d'exploitation uniquement que pour un certain patronat cynique, les infiltrations de terroristes pour lesquels l'immigration est un véritable cheval de Troie !

Les violences qui augmentent par le nombre et la précarité dans laquelle sont laissés les migrants.

Violence entre eux, violence envers les pays d’accueil et leur population

Les pays de cocagne vantés par les passeurs ne sont pas à la hauteur de leurs espèrances.

Mais les peuples Européens crient dans le désert, le désert politique où nos voix se perdent, ce désert politique sourd à toutes les craintes, inquiétudes et colères.

Les peuples Européens, voient la diversité de la réponse mondiale face à l'immigration.

Les Européens se posent de vraies questions, pourquoi, se verraient-ils imposer des quotas de migrants alors que :

Les Etats Unis premiers responsables des migrations provoquées par leurs interventions militaires n'en accueillent pratiquement pas !

Pourquoi la Chine, le Japon n'en veulent pas, et rejettent toute idée d’accueil ?

Pourquoi dans les pays Musulmans non Arabes à part la Turquie,

l'Iran, l’Indonésie et ses 250 millions d'habitants Musulmans comme la plupart des réfugiés,le Pakistan n'en veulent pas !

Pourquoi dans les pays Arabes, ni l’Égypte, ni le Qatar, ni l'Arabie saoudite, ni l’Algérie, ni le Maroc, ni la Tunisie ni le Yémen, ne font un effort pour recevoir ces réfugiés ?

Sur l'immigration il y a deux mondes de pensée différents entre les élites Européennes et les peuples

L'opposition est radicale

Une enquête large, elle a été menée par l’Institut royal des affaires internationales Chatham House, célèbre think-tank britannique de Londres, entre décembre 2016 et février 2017 dans dix pays européens, sur un échantillon représentatif de 10.000 personnes et sur un second échantillon de plus de 1.800 membres des élites politiques, médiatiques et entrepreneuriales.

Et, sur l’immigration, le divorce est complet entre les deux mondes :

57 % des élites européennes pensent que l’immigration a été un bienfait

25% seulement des citoyens ordinaires .

58 % des élites pensent que les immigrés améliorent la vie culturelle, 32 % des citoyens ordinaires.

inversement,

(51 %) des citoyens affirment que l’immigration a aggravé la criminalité, 30 % des élites seulement le reconnaissent

55 % des citoyens pensent que l’immigration pèse sur l’État-providence, 35 % des élites.

Ces chiffres expliquent la montée des mouvements populistes dans toute l'Europe.

L’Allemagne vient d'en faire la preuve

On n'aurait jamais pensé qu'un mouvement nationaliste aurait pu progresser aussi fort et aussi vite dans ce pays si particulier au passé si troublé.

C'est le cas aujourd’hui

L'AFD Jeune parti d'extrême droite entre en Force au BUNDESTAG

97 sièges.

Ce parti qui ressemble au FN en France,

né en 2013 sur son opposition à l'Euro et

la défense des valeurs familiales,

doit son succès actuel à sa position radicale

contre l 'immigration.

Les élites ne veulent rien voir, la montée des nationalismes partout en Europe, les enquêtes d'opinion le brexit sont pourtant des signaux clairs.

« En Europe, ils ne sont que 21 % à voir l’immigration en rose. En France ? 14 %. Cela pose un réel problème démocratique. Et pas que chez nous, car en Allemagne aussi, seulement 18 % de la population estiment l’immigration bénéfique. »

En France,

les sans dents, les sans cervelles, « ceux qui ne sont rien », leurs inquiétudes, les dirigeants les ignorent.

Ces dernières années, le nombre de demandeurs d’asile en France a explosé, passant de 57 000 en 2011 à 100 000 en 2016. Un phénomène qui n'est donc pas sans inquiéter l'opinion publique

Les Français ne supportent plus les 100 bidonvilles en Île de France, où misère et violence sont le quotidien des migrants.

Ils ne comprennent pas non plus que l'on veille construire en urgence des habitations pour des migrants économiques et qu'on laisse mourir chaque année et depuis des décennies des centaines de SDF sur nos trottoirs.

Des SDF dont l’espérance de vie est de 47ans.

Les élites ne tiennent aucun compte de leurs avertissements, ils continuent à leur vendre leurs mensonges, relayés par les médias à leur service comme s'ils considéraient les citoyens comme incultes et incapables de réflexion.

Une solution raisonnable entraînerait un consensus entre le peuple et les élites, des quotas de migrants suivant notre capacité d'acceuil et nos besoins.

Solution INTERDITE par l'Union Européenne qui fixe des quotas obligatoires et punit les récalcitrants.

Mais l'acceptation, l’obéissance, la soumission ont des limites, il ne faut pas trop longtemps mépriser ce peuple, il a quand même sa fierté et sa dignité et peut se mettre en colère.

Tous les récentes études tous les récents sondages sont des alertes rouges.

Le seuil de tolérance va être atteint.

Alors la révolution contre l'immigration se fera.

De quelle manière ? Difficile de le savoir, assis que nous sommes sur un baril de poudre.