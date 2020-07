La théorie du genre au niveau Européen

Lorsque la Pologne a annoncé son intention de sortir de la Convention d'Istanbul, les responsables européens se sont empressés de réclamer la ratification au plus vite de cette convention. Ceci, afin de contraindre les états qui n'en voulaient pas et d'empêcher ceux qui voudraient en sortir. Avec l'adoption de cette convention, ce sont de nouvelles chaînes que l'UE souhaite mettre aux pieds des européens

La Convention d’Istanbul

Il m'a paru bon de connaître un peu mieux le contenu de cette convention. En la découvrant, vous comprendrez un peu mieux d'où viennent nombre de sujets d'actualité française ces dernières années qui ne sont que l'application de cette convention au droit français en Vrac : Mariage gay, école, PMA, GPA, ONG de l'Open Society, Immigration, Marlène Schiappa, état civil.

Signée le 11 mai 2011 sous la présidence Sarkozy, et entrée en vigueur France en 2014, la convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe se veut de lutter contre les « violences de genre » que subissent les femmes. Elle est donc intrinsèquement liée à la théorie du genre.

La théorie du genre

La théorie du genre estime que le genre ne dépendrait pas du sexe biologique mais serait subjectif, laissé au libre choix de chaque individu.

L’identité sexuelle dépendrait d’une part du genre conféré à la naissance et d'autre part du conditionnement social. Pour faire simple, il s'agit du refus de la différence comme mode d'identification humaine, et en particulier de la différence sexuelle

Impact sur le système éducatif

Les États se sont engagés à entreprendre « les actions nécessaires pour inclure dans les programmes d’étude officiels et à tous les niveaux d'enseignement (y compris maternelle et primaire) du matériel d'enseignement sur des sujets tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres ».

Impact sur les coutumes et traditions

Dans son article 12, la Convention d’Istanbul exige ainsi des États signataires l'éradication des préjugés, coutumes, traditions et toute pratiques fondés sur « un rôle stéréotypé des femmes et des hommes.

On comprend donc l'introduction du Mariage Gay, de la PMA ainsi que de la suppression de la notion de père et de mère dans l'administration scolaire.

Impact sur les politiques migratoires

Les articles 60 et 61 de la Convention d'Istanbul concernent respectivement les demandes d’asile et le non-refoulement.

Impact judiciaire

La Convention prévoit la mise en place de dispositifs de dénonciation anonyme, l'embrigadement de la presse privée, le soutien financier aux organisations non gouvernementales (ONG) et l’institution de délits pénaux spécifiques.

Les médecins et autres professionnels assermentés qui viendraient à connaître, ou suspecter, dans l'exercice de leur profession, des faits de violence doivent être dispensés de leur obligation de secret professionnel.

Conclusion

Les ONG de l'Open Society ont une influence certaine sur les institutions européennes. Il n'est donc nullement surprenant que l’UE pousse à l’adoption d’un tel traité qui va en plus obliger le financement des ONG par le contribuable européen. L’affinité de l’UE envers la théorie du genre n’est pas nouvelle. Initialement, l’article 2 du Traité sur l’Union européenne dispose que « l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, ... ». Or, dans la résolution du 12 décembre 2012 sur la situation des droits fondamentaux dans l’UE, les parlementaires européens ont légèrement reformulé cet article. Ils considèrent que ce dernier « fonde l’Union sur une communauté de valeurs indivisibles et universelles de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de genre. Cette résolution emploie le terme « genre » pas moins de 22 fois.

La théorie du Genre est promue par les mondialistes et donc l’UE pour promouvoir la destruction des identités nationales, familiales, sexuelles ceci en vue de réduire les résistances nationales et mettre en place une gouvernance mondiale. Qu’on y souscrive ou non, les obligations et les choix sociétaux de la convention d’Istanbul devraient être dépendants de la souveraineté et de la volonté du peuple et pas d’une signature en catimini sous la présidence Sarkozy.

