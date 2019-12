La très belle victoire de Boris Johnson.

@troletbuse

« Les journaputes doivent avoir la queue entre les jambes. Ca me fait un immense plaisir. »

Fêter cette belle victoire ne devrait pas empêcher d’exiger que rendent des comptes les médias menteurs et les sondeurs truqueurs qui n’ont cessé de désinformer pendant la campagne électorale.

Et de montrer du doigt le principal responsable du merdier John Bercow qui a déployé tous les moyens dilatoires possibles contre Teresa May.

John Bercow qui, sous ses airs d’énergumène, cachait bien qu’il était président d’une banque d’affaires à Bruxelles et administrateur de Saatchi & Saatchi.