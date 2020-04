Le bilan terrible de l’Union Européenne et du Capitalisme : 85% des morts du #COVID-19 sont européens !

Chacun peut terriblement déplorer le bilan catastrophique du système capitaliste dans la gestion de l’épidémie de COVID-19. Il suffit de comparer le nombre de morts en Chine et en Union Européenne et ce alors que l’épidémie est jugulée en Chine, et qu’elle n’est pas finie en Europe :

Au 5 avril d’après les chiffres diffusés par worldometers, le bilan de l’épidémie de Covid-19 était le suivant :

Chine Populaire : population 1 386 000 000 habitants nombre de morts 3 329 nombre de morts par million d’habitants 2 morts par million d’habitants PIB par habitant 8 827 $/habitant

Union Européenne : population 512 400 000 habitants nombre de morts : 43 013 nombre de morts par million d’habitants : 84 morts par million d’habitants PIB par habitant 36 690 $/habitant

France : population 66 990 000 habitants nombre de morts : 8 078 nombre de morts par million d’habitants : 120.5 morts par million d’habitants PIB par habitant 38 477 $/habitant



Le terrible bilan de l’Union Européenne du Capital

Le bilan est déjà terrible pour l’Union Européenne. Au soir du 5 avril, 84% des 69402 morts du COVID-19 sont des habitants de l’Union Européenne.

L’Union Européenne, avec sa richesse par habitant 4 fois supérieure à celle de la Chine, a 40 fois plus de morts de l’épidémie de COVID-19. Même le pays le plus riche de l’UE, l’Allemagne a 8 fois plus de morts par habitant que la Chine.

Si la Chine a été plus efficace, a plus de moyens pour protéger la santé de ses habitants, ce n’est pas une question d’argent, la Chine en a moins que l’UE ! C’est une question de choix, de priorité, de système politique. Rappelons que quoi que l’on pense des évolutions économiques récentes, la Chine Populaire a une économie fortement socialiste, avec la majeure partie des moyens de production sous le contrôle de l’État.

La crise est aussi le révélateur des politiques criminelles d’euro austérité menées par Bruxelles sous la férule de Berlin et de l’ensemble des patronats européens.

On observera ainsi que l’Allemagne, pays qui profite le plus de l’Union Européenne – l’un des rares à dégager d’importants excédents budgétaires en saignant les pays du sud de l’Europe grâce à l’Euro – et qui a donc aussi le plus de lits d’hospitalisation par habitant à un taux de mortalité du COVID 19 à l’heure actuelle de 19 par million, contre 266 pour l’Italie, 263 pour l’Espagne, 124 pour la France et la Belgique…

Le capitalisme : leurs profits plutôt que nos vies !

Les États-Unis d’Amérique, alors qu’ils n’en sont qu’au tout début de l’épidémie, avec 29 morts par million d’habitants ont déjà 10 fois plus de morts que la Chine Populaire

De fait, les pays leaders de l’impérialisme euro atlantique, qui concentrent l’essentiel de la richesse mondiale sont moins capables de protéger leur population que la Chine. Question de priorités et de système. La priorité de l’Union Européenne et des USA aura été de façon permanente de maximiser la défense des profits capitalistes. Refusant d’abord des mesures contraignantes pour la production des entreprises privées, avant de procéder à des mesures minimales. La Chine, elle, a très vite stoppé sa production, tourné son appareil de production entièrement pour combattre l’épidémie et répondre aux besoins de sa population.

UE, Euro, Capitalisme, En sortir pour s’en sortir !

Oui, il va falloir tirer des leçons de cette pandémie. Alors que le capitalisme ravage notre écosystème planétaire pour les profits de quelques milliardaires, alors qu’il nous laisse démunis, sans même la capacité de produire des masques dans la 6e économie mondiale, ce système exterministe est à l’évidence une grave menace pour l’Humanité entière.

La solidarité, le partage et la mise en commun, en un mot le communisme, sont au contraire le chemin de l’avenir.

