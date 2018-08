Le Brexit, 2 ans après 1/2 : aucun impact sur la croissance

Avant le référendum, ses opposants annonçaient parfois des conséquences désastreuses pour l’économie britannique en cas de Brexit. Après, beaucoup se sont bercés d’illusion en annonçant son mauvais impact sur l’économie. Las, les derniers chiffres de croissance confirment que le Brexit n’est pas une catastrophe, sauf dans l’esprit particulièrement biaisé d’Eric Albert, du Monde.

Mieux que la France, dans la moyenne de l’UE

La question qui se pose est ce qui va se passer demain. D’abord, avant la sortie, l’effet du Brexit à venir ne pourrait-il pas au contraire favoriser la croissance outre-Manche ? Après tout, un phénomène de stockage pourrait avoir lieu, comme le note The Economist, et certaines entreprises pourraient augmenter leur capacité de production locale pour pouvoir réagir à des barrières douanières plus élevées pour les produits venus de leurs filiales étrangères. Une sortie dure me semble incrédible tant l’Allemagne et la France ont à perdre avec leurs excédents commerciaux avec Londres. Et il ne faut pas oublier que les pertes britanniques seraient compensées par les gains de baisse d’importations…