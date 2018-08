Le Brexit, 2 ans après 2/2 : ce que le Brexit dit de la sortie de l’UE

Cependant, la procédure de l’article 50 introduit une période étrange, où les politiques de l’UE restent en place et où le pays qui veut en sortir doit négocier avec une bureaucratie à la mauvaise volonté évidente, le tout dans une ambiance médiatique effarante où les opposants à la sortie n’hésitent pas à remettre en cause l’issue du référendum . Il est étrange de voir les représentants du peuple négocier si difficilement pour mettre en place un choix démocratique. Il n’est pas normal que le rapport de force semble tellement en faveur de la bureaucratie bruxelloise. La démocratie devrait primer naturellement et plus simplement, comme cela avait été le cas en 1981 en France ou en 1979 outre-Manche.