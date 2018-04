Le Brexit, 21 mois après, partie 2

Même si elle soutient que « le Brexit veut dire Brexit », finalement, contrairement à ce que bien des médias soutiennent, en choisissant une sortie au ralenti, Theresa May opte finalement pour un Brexit doux, avec une longue période de transition. Mais le chemin pris par Londres, par le biais de l’article 50, devrait-il nous servir d’exemple ou de contre-exemple pour le cas Français ?

Des limites de l’article 50

Dans le cas de la Grande-Bretagne, qui avait déjà un pied en dehors de l’UE (notamment d’un point de vue monétaire ou de Schengen), et dont la direction politique, très oligo-libérale, est finalement proche de celle de l’UE, une sortie lente et douce peut avoir du sens . Après tout, les britanniques ne voulaient pas tout changer. Ils voulaient reprendre le contrôle de leur politique migratoire, après l’effarant épisode des migrants de 2015 , et avaient soif de démocratie et d’indépendance de cette construction européenne dont les médias locaux, eux, ne manquent pas de souligner toutes les limites. Finalement, l’urgence n’est que relative pour Londres, le calendrier ayant en fait peu d’importance