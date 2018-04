Le Brexit, 21 mois après, partie 3 : que dire en France ?

Après avoir étudié l’avancement du Brexit, aux conséquences pour l’instant d’autant plus limitées que la sortie est lente et progressive, puis être revenu sur la nécessité, ou non, de recourir à l’article 50 pour sortir de l’Union Européenne, il convient de se poser pleinement la question du discours qu’il convient de tenir pour convaincre les Français et du scénario qu’il faudrait suivre pour y parvenir.

Du besoin d’une véritable rupture européenne

L’option d’avancer masqué, sans appeler clairement à la sortie de l’UE et de l’euro, me semble doublement inenvisageable. D’abord, elle me semble profondément malhonnête sur un sujet aussi fondamental . Pour qui pense que rien ne pourra être fait de satisfaisant dans ce cadre, ce qui est mon cas, je crois qu’il faut être clair avec les Français. Car sans avoir annoncé une rupture forte et rapide pendant la campagne, elle ne serait pas légitime, ce qui conduirait à une longue période de transition, où peu pourrait changer pendant au moins deux ans. Et toute tentative de rupture immédiate peu après l’élection, parce qu’elle n’aurait pas été expliquée et justifiée en amont, serait très incertaine et délicate