Le Brexit, 21 mois après, partie 4 : que faire en France ?

@l’auteur









Que de contorsions sémantiques et de persistance dans le faux-fuyant pour faire ”cadrer“ votre raisonnement d’aujourd’hui avec vos inavouables erreurs d’hier !





– « Le départ de la France ferait sans doute s’effondrer le château de cartes européen étant donnés notre place et notre rôle. Cela pourrait permettre d’envisager une forme radicalement nouvelle de coopération. Mais il est bien entendu qu’il faudrait repartir d’une page entièrement blanche et que cela ne serait en aucun cas une obligation, seul le retour plein et entier à la souveraineté du peuple français restant la priorité. »





Votre stupide refus de l’utilisation de l’article 50 laisse notre avenir suspendu a l’emploi du conditionnel. Comment osez-vous proposer une solution parfaitement illégale au regard du droit international et prétendre être un leader politique sérieux ?









Les conventions de Vienne ne s’appliquent pas aux traités comportant une clause de sortie. Et écrire qu’il suffirait que la France dénonce unilatéralement – et selon une procédure illégale – les traités européens, pour s’exonérer des condamnations de la CJUE n’est qu’un vain espoir du genre ”prophétie auto-réalisatrice“ :





– la France serait unanimement et pénalement condamnée et vous le savez !





Si, comme vous l’écrivez ”Le départ de la France ferait sans doute s’effondrer le château de cartes européen“, un Frexit à la hussarde provoquerait immanquablement des dégâts économiques et sociaux plus ou moins importants chez nos partenaires européens et ces dégâts seraient immédiatement imputables à la France dans la mesure où elle n’aurait pas respecté la clause de sortie validée par tous.





L’article 50 n’est pas seulement la seule issue légale mais aussi la seule respectable pour un pays qui veut recouvrer sa dignité, sa souveraineté et son indépendance en préservant le respect de ses partenaires et voisins.





Comment voulez-vous préserver la respectabilité de la France et ses bonnes relations avec les autres états membres et le reste du Monde, si votre démarche de sortie de l’Union insulte sa propre parole et provoque le chaos autour d’elle ?





Vous étiez déjà un irresponsable politique et maintenant, enferré dans votre obstination à défendre vos positions d’hier, vous le demeurez...

Dans un an, vous serez encore en train de conspuer l’article 50 quand les Britanniques sortiront définitivement de l’UE. Votre position sera alors publiquement indéfendable.