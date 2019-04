Le "problème" de la frontière irlandaise, en relation avec le "Brexit", que les faits démentent et contredisent, mais que l'on fait semblant d'ignorer.

Le « Brexit » et le trompe-l'oeil de la frontière irlandaise

Ni le Royaume-Uni, ni la République d'Irlande, n'appartiennent à l'espace Schengen. Il existe une frontière physique entre l'Irlande du Nord, ou Ulster, et la République d'Irlande. Le passage de cette frontière a été réglé par les accords du « Vendredi saint » en 1998. Ce ne sont donc pas les règles des accords de Schengen qui s'appliquent sur cette frontière. La circulation des personnes est libre entre l'Ulster et la République d'Irlande.

En revanche, la circulation des marchandises, entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande, est déterminée par les règles en vigueur dans l'Espace Economique Européen auquel appartiennent ces deux Etats. De ce fait, il n'existe, actuellement, aucun contrôle des marchandises entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni.

Lorsque le « Brexit » sera consommé, le Royaume-Uni n'appartiendra plus à l'EEE et le contrôle des marchandises sera rétabli aux frontières. La circulation des marchandises, entre la République d'Irlande et l'Ulster, sera soumise à des contrôles. En revanche, la circulation des personnes restera ce qu'elle était avant le « Brexit » puisque ce sont les accords du « Vendredi Saint » , « the good Friday agreement » en langue anglaise, ou encore « Comhaontú Aoine an Chéasta » en langue irlandaise, qui régissent la circulation des personnes entre les deux pays. De ce point de vue, il n'y a strictement aucun changement.

Un retour au contrôle des marchandises semble poser un problème majeur, en relation avec le « Brexit », si l'on en croit tous les médias. Et pourtant, une telle situation existe maintenant depuis 10 ans sur le territoire européen sans que cela pose la moindre des difficultés. En effet, la Suisse, appartient à l'espace Schengen depuis le mois de décembre 2008, mais ne fait pas partie de l'Union européenne, ni de l'Espace Economique Européen. La circulation des personnes est totalement libre entre les pays membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique. En revanche, le contrôle des marchandises est toujours effectif entre la Suisse et les pays membres de l'Union européenne. Est-ce que cela pose un problème ? Aucun ! C'est un sujet dont personne ne parle parce qu'il ne pose aucune difficulté. Et pourtant, la Suisse possède une frontière de 1852km avec 5 pays : l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Liechtenstein. La frontière irlandaise, quant à elle, sépare le Royaume-Uni de la République d'Irlande sur 499 kilomètres. Ce qui est possible entre la Suisse et 4 pays de l'Union européenne, ne serait donc pas envisageable entre deux pays seulement sur une portion de frontière quatre fois plus petite ? Cela ressemble à une vaste blague.

La Suisse fonctionne en passant des accords bilatéraux avec l'Union européenne. Des conventions sectorielles ont été signées entre la Suisse et l'Union européenne. Ce qui est possible entre la Confédération helvétique et l'Union européenne ne serait donc pas envisageable entre le Royaume Uni et l'Union européenne ? Est-ce que l'on se moque du monde ? N'y aurait-il pas une part de mauvaise volonté, chez quelqu'un, pour règler cette question ?