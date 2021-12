Le confinement en Pologne… il y a 40 ans.

« Lech Walesa, premier Président polonais élu démocratiquement »

Rappel pour les incultes : le système électif n’est PAS et ne sera jamais démocratique.

"On aurait pu croire que la victoire de la démocratie a été définitive, mais la démocratie est toujours fragile et faible face aux partisans des régimes les plus autoritaires.«

La même en bleu, avec une jolie pirouette ciblant les »régimes les plus autoritaires« en Pologne (regardez là-bas, c’est pas bien, des vilains régimes...) en oubliant tout bonnement le »régime particulièrement bienveillant et à l’écoute du peuple de France que nous connaissons tous« .(simple erreur d’inattention, n’y voyez aucune malice, le cabinet-conseil étant particulièrement concerné par le respect de l’objectivité).

On enchaine sur la propagande pure et dure, car au cabinet-conseil, on n’est pas là pour rigoler :

»la différence entre une réelle dictature militaire et communiste et les restrictions sanitaires nécessaires, décidées avec toutes les garanties de l’État de droit, pour ne pas aggraver la pandémie de covid-19 : d’un côté, des vies ont été perdues, détruites ; de l’autre, des vies sont sauvées.«

Les vies sauvées, on parle probablement des bénéficiaires des thromboses, avc, myocardites et autres cadeaux bonus de Saint Bourla ? Ils ont été sauvés, même morts car ils avaient reçu le sacrement...

On a le sens de l’humour chez nos scribes préférés, avec je cite :

»restrictions nécessaires« , » garanties de l’état de droit"



On n’est jamais déçu avec le cabinet Rakatobidule, ils sont constants.