Le jour où tout a commencé…

Crash-test médiatique et démocratique pour l’UE.

Vous devriez aussi expliquer les fondements de la démocratie et de la citoyenneté en Union Européenne pour l’édification de nos concitoyens et l’ensemble des citoyens européens. Citoyens dont le cadre juridique tissant le quotidien est régi maintenant à plus de 70% par ses lois et règlements développés dans une lumière opaque, à l’insu de leur plein gré, sous l’inspiration de dogmes économiques sacralisés. Par la grâce et avec l’aide de la propagande menée par les médias les plus influents, les ambitions personnelles des membres des écuries politiques arbitrées par l’intermédiaire des précédents et les lobbys qui partagent avec leurs partenaires un animal fétiche le caméléon.

Il serait intéressant aussi d’analyser les sources de cette influence dans l’esprit d’un crash-test du fonctionnement des médias dans une démocratie. Imaginer aussi pourquoi pas une agence de notation des pratiques démocratiques de l’UE pilotées par des citoyens en s’inspirant du modèle d’Anticor pour la France par exemple. Puisque certains rêvent depuis un moment déjà d’un théâtre démocratique à l’abri de la compréhension des citoyens, de leur contrôle, avis et humeurs. La seule élection régulière consentie ici aux citoyens est une souricière pour les électeurs-alibis et une remise de récompense par listes bloquées où il suffit d’être bien placé pour gagner la cocarde. Partout, depuis le début, la moitié des électeurs donnent leur sentiment en restant les bras croisés sauf en Belgique où le vote est obligatoire.

N’oubliez pas, l’enjeu. C’est de faire aimer la démocratie, conforter la citoyenneté et développer une communauté de cultures et d’intérêts au service des peuples européens. Depuis l’an 2000 la devise de l’UE est « L’union dans la diversité ». Chiche avec des citoyens correctement informés, éclairés et écoutés et de véritables mécanismes démocratiques. Peut-être que tout cela fonctionnerait mieux.