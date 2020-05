Le Mythe d’une Europe fédérale est mort, seule une Europe des Nations est envisageable

@samy Levrai

De quelle révolution parlons nous ? je parlais d’un instrument de justice dont l’image pourrait faire réfléchir plus d’un ( l’image me suffit pour l’instant).

Des élections libres et non faussées ? avec autre chose que des candidats du parti unique euro atlantiste ( eurocritiques à la mords- moi- le- noeud pour une autre Europe inclus...) présentés par les medias ( a qui appartiennent donc tous les medias de masse ( hors medias publics ? ) des élections avec équité ( ceux qui passent leur temps sur les medias le font plus et ceux qui n’y ont pas accès, encore moins ? ), les élections du style comme en 2005, où le OUI de gauche « s’affrontait » au OUI de droite ( ici les europeistes de l’extreme gauche contre les europeistes de l’extreme droite) ?

Nous parlions donc tous les deux de justice.

En ce qui concerne les médias, quand on sait qu’il appartiennent à 90% aux puissances financières, on ne s’étonne pas de voirla main mise su pouvoir en ce moment.

Les ministres et députés et le président défilent plusieurs fois par jour, pour se nous expliquer combien ils agissent parfaitement tout en se contredisant et en racontant des balivernes ; J’ai des tas de vidéos plus édifiantes les unes que les autres.

Pour en revenir aux médias, on dit que qui paye l(orchestre choisit la partition.

Alors l’opposition, portion congrue au parlement est absente, et certains ,on ne les voit jamais.

c’est ce qu’on ose appeler une démocratie représentative