Le peuple français se prépare à infliger un gifle à l’UE et Macron aux élections européennes

@zendragon

Bien entendu.. De même que le vote blanc.

Mais dans ce pays, aux valeurs tellement « aléatoires », que vaut un vote blanc et un non vote ?

Vous votez blanc, donc vous votez quand même. C’est à dire que vous signez le registre de vote. Le vote étant secret, seulement vous et vos proches peut être, savez que votre vote est blanc. Si vous prenez la possibilité par exemple, que LE PEN soit à 51%, votre vote blanc peut se transformer en vote MACRON, et ça, quoi que vous en pensiez, vous ne le maitrisez pas !!!

Le non vote ?? ben vous ne signez pas ce registre, et si on veut utiliser votre « voix » en glissant dans l’urne un faux vote... quelqu’un devra le signer ce registre... et la, la supercherie sera immanquablement découverte.

Et ne me glissez pas que la france a des valeurs et respecte la démocratie, alors que dans ce même article, on parle justement d’un référendum non respecté, concernant l’europe.

Pour les puissants, cette europe DOIT OBLIGATOIREMENT être construite comme eux l’entendent !!! ils ne vont pas s’arrêter à des babioles respectables !