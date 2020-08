Le processus législatif dans les institutions européennes

Le processus législatif de l’UE est d’une complexité énorme qui est très peu connu du grand public. Beaucoup pensent que, comme dans les états, le parlement européen, seule institution élue par le peuple, a l’exclusivité du pouvoir législatif. Malheureusement, ce n’est pas le cas, c’est la commission qui est la seule à pouvoir proposer les directives et a bien souvent le dernier mot. Elle se retrouve avec des pouvoirs législatifs, exécutifs et même judiciaires. Exemple du fonctionnement avec l’adoption de l’utilisation des phosphates dans la viande de Kebab et sa couverture médiatique.

Du phosphate dans le Kebab

Pour ne pas se perdre dans des méandres d’explications ennuyeuses, le mieux est d’examiner un cas pratique ; l’adoption de l’utilisation des phosphates dans la viande de Kebab et comment le traitement médiatique de cette décision a informé le public.

Sur cette affaire, Il est intéressant d’analyser l’article de RFI qui écrit :

“les députés européens se sont prononcés mercredi 13 décembre en faveur de l’autorisation des phosphates dans les viandes en broche surgelés”

puis

“Il fallait une majorité qualifiée (376 voix) pour obtenir une interdiction des phosphates, il en a manqué trois. La Commission européenne a donc autorisé l’utilisation d’acide phosphorique”

Source : RFI (13 décembre 2017)

Examinons le vote en détail :

Source : VoteWatch

Sur les 751 Euro-députés, il y a eu 675 votants sur cette directive.

373 votes pour l’interdiction des phosphates

272 votes pour l’autorisation des phosphates

30 Abstentions

76 députés n’ont pas voté

Avec une majorité de votants, comme au parlement Français, on exclue les abstentionnistes et les non votants, on obtient donc.

57,8 % pour l’interdiction

42,2 % pour l’autorisation

Mais le parlement européen fonctionne avec une majorité de nombre de députés pour l’adoption d’un texte, il faut donc prendre en compte l’ensemble des Euro-Députés (751).

Ce qui donne :

49,67 % pour l’interdiction

36,22 % pour l’autorisation

3,99 % Abstention

9,87 % de non votant

Lorsque le Parlement n’est pas capable de dégager une majorité absolue comme ici ( 373 voix au lieu de 376), c’est la Commission Européenne qui décide si oui ou non la directive est adoptée. (Article 294 du TFUE)

La commission a donc décidé d’autoriser les phosphates malgré la majorité de votants de 57,8 % d’Euro-Députés qui ont voté contre.

La commission est composée de commissaires non élus.

C’est la Commission qui est à l’origine des directives et on voit qu’au final c’est elle qui décide si une directive est ou non adoptée puisqu’il est très difficile pour le parlement d’obtenir une majorité absolue.

Conclusion

La démocratie version UE est une démocratie hybride où ce sont bien souvent des commissaires non élus qui prennent les décisions qui vont concerner tous les européens. Ces personnes n’ont de comptes à rendre à personne et ne sont même pas soumis à la pression de l’opinion publique. C’est ensuite aux parlements nationaux d’assurer le service après vente en forçant l’application des lois impopulaires malgré les manifestations monstres et les pétitions en défaveurs.

80% des lois adoptées par le parlement français sont maintenant des retranscriptions de directives venues de l’UE. Nos représentants français, qu’ils soient marcheurs godillots ou autres n’ont pas les moyens de s’opposer à ce rouleau compresseur.

Il est temps pour nous de reprendre le contrôle de nos lois et de notre souveraineté en sortant du carcan de l’UE.

