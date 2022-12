Le Qatar au centre d’une corruption au sein du parlement européen / Arrêtez cette mascarade de coupe du monde

C’est clair que nous autres occidentaux, on n’a jamais tenté de corrompre qui que ce soit. Quand Rachi Dati, eurodéputée, touche une très très gros chèque de Renault, c’est pour du travail ! Certes, Renault n’est pas un état mais son principal actionnaire oui.

Quand Mitterrand fait sauter un bateau en NZ, et autre barbouzerie du ce style, on n’a pourtant organisé une coupe du monde, et bien d’autre événements.

Quand on vend des frégates à taiwan et au Pakistan et qu’ensuite, on trouve tout un tas de suicidés mystères trempant dans nos ventes d’armes, j’imagine que vous avez publié un article pour empêcher la France d’organiser les JO ?

Bref, vous achetez le Canard Enchainé tous les mercredis, et vous pourrez publier un article par semaine pour dénoncer nos magouilles qui n’ont rien à envier à celles du Qatar.