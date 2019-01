Le Retour du non-roi

Il y a quelques mois, le descendant des rois de France après la décapitation de Louis XVI en 1793, a déclaré "rester disponible" pour le pays. Eh bien, il se trouve que ce 21 janvier, ce qui reste de royalistes français commémoraient cette décapitation. Mais pourquoi l'avoir plus médiatisée que les années précédentes ? Théorie du complot.

Image extraite du Seigneur des Anneaux, le Retour du roi (2003)

de Peter Jackson. Le futur roi Aragorn est devant les portes du Mal.

Situation pseudo-gouvernée

On ne va pas se le cacher, c'est le bordel dans le pays, moitié parce que "la gouvernance" (comme on dit aujourd'hui ... ) joue les connes, moitié parce que le mouvement des Gilets Jaunes joue d'impétuosité. Ce cheval-là ne veut pas se laisser monter, sacré rodéo pour le gang au pouvoir (aucune allusion aux rodéos automobiles des malfrats sur certains parkings ... ).

A partir de là, voyons, ce bordel organisé doit bien profiter à un loulou ou une louloute, plus probablement récupérateur qu'initiateur dans l'ombre. Néanmoins quand on voit ladite déclaration du descendant de Louis XIV, l'actuel Louis de Bourbon dit "Louis XX" pour les intimes ... et qui prétend toujours au trône de France ... qui n'existe pas ... donc qui ne prétend à rien en fait ! ... eh bien, quand on voit ladite déclaration de Petit Louis actuel non-roi, soudain, on a envie de produire une théorie du complot parfaitement assumée, pour le plaisir.

Un bien médiatique non-roi ...

En effet, ce non-roi a envie de soutenir le pays en ce moment, et on le laisse dire. Les Gilets Jaunes ont le vent en poupe dans la population française/le peuplement du territoire, et voilà qu'il se met à les soutenir. Pourquoi pas ? Chacun est libre par nos contrées, après tout. Et cela est suffisamment insolite pour être relayé ...

Seulement ça ne casse pas trois pattes à un canard, et on ne voit pas pourquoi c'est sorti, justement, des rubriques Insolites pour entrer dans l'arène. Tout d'un coup on se dit que tiens, le déboussolement serait tel qu'il faudrait "en revenir aux fondamentaux" ... trois siècles en arrière ? ...

Descendant de Franco, aussi

Le problème, c'est qu'alors que l'Occident semble se fasciser en bien des manières, ce non-roi descendant des rois de France, Louis de Bourbon, a la double nationalité : il est Français et Espagnol aussi.

Manuel Valls, lui aussi bi-national, a tenté le trajet inverse de la France vers l'Espagne ; mais voilà que c'est d'Espagne que veut se réinstaller un non-roi, descendant de rois, potentiel roi dans la tête des légitimistes, à l'heure ou plus rien ne légitime la royauté en France qu'un style nostalgique.

Le truc, c'est que Louis de Bourbon descend aussi de Franco ! dont il regrette l'oubli dans l'espace public espagnol ! ... Autant vous dire tout de suite que cet amateurisme fasciste laisse pantois, quand on sait que le pré-fascisme sans foi ni loi (ni roi) actuellement au pouvoir, use de rétorsions monstres. La solidarité de Louis de Bourbon avec les GJ, qui n'est pas mal placé dans l'oligarchie, laisse soudain pantois.

C'est ainsi que la célébration de Pétain par Macron cet automne, ainsi que la présence de royalistes dans les GJ, donnent à méditer sur un concours de circonstances.

Tout se passe comme si

Eh voilà : tout se passe comme si l'Europe complotait en faveur du Retour du non-roi afin qu'il le devienne, puisque selon le légitimisme il l'est potentiellement (roi). Ceci était une théorie du complot, au revoir.