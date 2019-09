Le Royaume-Uni est en train de quitter l'Union européenne. De toute façon, la phase cruciale du Brexit n'apparaîtra pas avant le mois d'octobre prochain, mais le secteur financier est déjà agité. Paris, Francfort, Amsterdam et Dublin sont les sites qui ont le plus à gagner de la transition. Luxembourg, Bruxelles et Varsovie reprennent également des affaires. La prétendue « relation spéciale » entre les États-Unis et le Royaume-Uni semble n'avoir que peu d'intérêt pour le président Donald Trump. Après le référendum sur le Brexit de juin 2016, de nombreux « Brexiteers » du Parti conservateur, parmi lesquels la première ministre Theresa May, espéraient qu'une revitalisation des relations avec les États-Unis, éventuellement par le biais d'un traité de libre-échange, constituerait une réponse standard à toute politique et aux pertes économiques dues au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Royaume-Uni s'imaginait qu'une fois éliminés ses 45 ans d'adhésion et quittés l'Union européenne en 2019, il serait en mesure de rattraper et de renouer ses relations avec les pays du Commonwealth et les États-Unis. La rhétorique du président Donald Trump a régulièrement félicité le pays pour son désir de récupérer « sa souveraineté » et son « contrôle sur ses frontières ».

En réalité, Trump était tellement concentré sur la réalisation de sa politique « America First » qu'il était improbable qu'il êtait motivé à accorder des faveurs spéciales ou des conditions commerciales généreuses au Royaume-Uni. Depuis l’investiture de Donald Trump à la présidence en janvier 2017, les relations extérieures des États-Unis ont été changeantes et imprévisibles. Et cette situation comprenait les relations avec la Grande-Bretagne, alliée traditionnelle de Washington. Pour la Grande-Bretagne et son dilemme auto-infligé par le Brexit, ça c'est extrêmement calamiteux. À la suite du référendum sur le Brexit de juin 2016, la première ministre Theresa May avait souligné encore une fois que Londres souhaitait renforcer et approfondir ses relations avec les États-Unis. En dépit de la « relation spéciale » très appréciée qui remonte à l’époque de Franklin Roosevelt et de Winston Churchill, Washington ne semble pas très disposé à traiter le Royaume-Uni comme un partenaire privilégié. La devise de Trump, « America First », explique clairement la politique nationaliste et protectionniste qui a commencé à diriger la politique américaine. Si les États-Unis étaient enthousiastes à l'idée de négocier un accord de libre-échange avec Londres, cela ne signifiait pas qu'ils accepteraient des conditions particulièrement généreuses.

Peu à peu, les politiciens britanniques sont devenus de plus en plus froid envers l'administration Trump. La visite d'Etat de Trump au Royaume-Uni à l'été 2018 a été critiquée par de nombreuses personnes et montre que le respect mutuel entre les deux pays a pratiquement disparu. Pour le moment, le Parlement du Royaume-Uni - qui a fermé ses portes à la suite de la suspension demandée par le Premier ministre Boris Johnson - demande des éclaircissements sur les effets d'un non-accord sur le Brexit le 31 octobre, comme proposés dans le dossier "Operation Yellowhammer" préparé par le gouvernement.