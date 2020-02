Le Royaume-Uni nous a quittés. L’anglais est resté

@JL

Merci de vous être intéressé à l’article.

Je ne connais pas l’organisation du service des interprètes en détails mais je peux vous donner quelques explications d’après ce que j’ai vu et ce que je sais.

Il y a plusieurs interprètes par cabine. Je suppose qu’ils se relayent et se remplacent en cas de (petits) besoins.

Le Parlement européen tient 12 séances plénières de 4 jours à Strasbourg et 6 à Bruxelles. Elles se tiennent dans les grands hémicycle et il y a une cabine par langue.

Les interprètes font les navettes avec les députés et avec l’administration mais il y a des permanents à Strasbourg et à Bruxelles Les dossiers font aussi la navette et cela en fait des malles qui voyagent par train.

En plus des séances plénières, il y a les commissions et les groupes parlementaires qui se réunissent dans des salles plus petites. Il y a aussi des salles pour recevoir les visiteurs (touristes) qui ont aussi des cabines d’interprètes.

Ces réunion peuvent se tenir simultanément donc il faut un nombre d’interprètes en conséquence.

Les interprètes de réserve extérieures sont appelées quand il y a des invités qui ne parlent pas une des langues officielles de l’UE et qui viennent s’exprimer à la tribune.

Voila, je vous ai dit tout ce que je sais.