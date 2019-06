Le Traité de Versailles et le partage raté de l’Europe

Points de vue sur l’équité du traité :

— il est injuste car trop dur pour l’Allemagne, d’où la 2nde guerre mondiale

— il est juste : l’Allemagne a causé d’énormes dégats en Europe et causé des dépenses militaires extraordinaires ; elle n’a pas été envahie.

Les USA et la GB qe sont désolidarisés de la France pour le règlement de la dette : ces 2 pays ne voulaient pas que la France redevienne forte.

Des hommes politiques français se montrés naïfs et/ou faibles. Le plus bel exemple= A Briand qui s’est fait rouler dans la farine par l’Allemand Stressemann. La faiblesse d’Herriot et des radicaux, des politiques français des années 20 et 30, à l’exception de Poincaré et Clémenceau viellissant et écarté.

— Et enfin, Chamberlain...