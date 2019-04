Les Gilets Jaunes face à l’Union Européenne

@lala rhetorique



Comme tu l’écris, tu ne les as pas lu...

Du coup, tu veux essayer de nous expliquer comment tu imagines pouvoir affirmer quoi que ce soit de cohérent ?



La preuve réside dans ton assertion suivante.

Tu te demandes pourquoi et comment le royaume-fédéré PEUT ne pas être membre de la monnaie unique.

Si tu avais ’ lu ’ ( et non ’ vu ’ ) les traités, tu saurais.

Des ’ pénalités ’ ?

Oui, forcément, après, une assertion censée était improbable...

Les ’ appuis financiers nécessaires ’ pour sortir du ’ système ’ ?

Un joug commercial ?



Tu as fait un pari, c’est ça ?

Le pari d’écrire le plus de sottises possible à l’attention des ignares dans ton genre, pour qu’ils ne conservent du tout que les derniers mots.

Tu ne pensais tout de même pas que ton ’ commentaire ’ resterait impuni, si ?

Bah voui, quand on ne se préoccupe pas de son jardin, les ronces prennent la place des cultures...



Un résumé rapide, plutôt que de te conforter dans ton ignorance accouchant d’une ’ révolution ’ d’ignare flemmarde ? ( ah si, c’est expliqué ci-dessus, tout de même... )



Si tu avais lu les traités, tu SAURAIS qu’il est tout à fait possible de dénoncer un traité...

Mais comme tu ne les as pas lu....

Quels seraient les principaux traités à dénoncer sans aucune contrepartie supplémentaire, pour stopper instantanément la prédation perpétrée par l’ internationale financière via la BCE ? ( et je n’évoque pas les pertes jusqu’ici... )

Le MES et le TSCG.

Ces deux traités ont donné tout pouvoir à la BCE d’obliger les pays membres de la monnaie unique à pourvoir la BCE en fonds.

Autrement dit, à s’endetter pour fournir des fonds à la BCE.

Si si...

Mais attends, ce n’est pas le plus incroyable.

Le plus incroyable est que les états membres de la monnaie unique, qui s’endettent pour fournir des fonds à la BCE, s’endettent auprès de ceux qui vont ensuite ’ acheter ’ à zéro % les fonds fournis à la BCE. ( tant qu’ils ’ revendent ’ cet argent au sein des pays membre de l’ UE ( et non de l’€groupe, la ’ nuance ’ est de TAILLE )

Oué, là... je sens que...

Ardu, hein ?

Au début on se dit mais non, il écrit n’importe quoi...

Alors que...



Le pire ?

J’hésite.

Entre les ’ délocalisation-évasion ’ des bénéfices hors taxes et impôts, et les politiques de privatisation imposées.



La délocalisation-évasion, tout le monde en a entendu parler, même toi...

Bon, je ne pense pas que tu aies pris le temps de lire quoi que ce soit sur le sujet, mais ’ en gros ’, tu as retenu que des enfoirés peuvent ne pas payer de taxes et impôts, pendant que tu te tapes 20% de TVA ET 8 et quelques de CSG.

Et ben ça, vois-tu, c’est parce que tu ne t’es pas occupé de ton jardin...

Si si...

TON jardin, dans cette parabole, ce sont TES institutions.

Autrement dit, tu ne t’es pas occupé d’empêcher que les ronces viennent prendre la place de tes pieds de tomates.

J’arrête la la parabole, je suis sûr que même toi tu as compris.



En conclusion ?

Ben continuez à laisser les ronces envahir votre jardin en vous abstenant OU en veautant libéral. ( là j’arrête... )

Comment savoir ce qui est libéral ?

Facile comme tout.

Tout ce qui veut détruire des biens et acquis sociaux EST libéral.

Tout ce qui veut privatiser, privilégier une infime minorité d’exploiteurs EST libéral.

Tout ce qui ’ caresse ’ vos instincts grégaires, vous incitant à la haine au lieu de la réflexion, EST libéral...



En vrai, personne n’est dupe ’ lala ’...

C’est juste que tu as tenté un commentaire de badabeauf fachonazeleux à destination des ignares, chose que tu n’es pas du tout, il suffit de remonter dans quelques uns de tes commentaires pour le confirmer...