Margaret Thatcher et son fantôme français ?

Un des pires articles de l’auteur, alignant les contre-vérités comme c’est pas possible. Et aussi, comparer Macron à Thatcher, il fallait oser. Carrément insultant pour Thatcher, qui, même si sa politique n’a pas été bénéfique à tous (c’est le moins qu’on puisse dire) avait pourtant l’amour de son pays et la volonté de le servir chevillés au corps. Macron n’est qu’un affairiste sans frontières, probablement, euh, un peu corrompu, amoureux avant tout de lui-même, qui n’avait rien à faire à la tête d’un pays.