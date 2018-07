Matteo Salvini conteste la ligne de l’Union Européenne

COLONIE UE : LE PROGRÈS CAPITALISTE DÉPOLITISANT CRÉTINISANT



« dans le ferment des contradictions » marxistes



Le progrès crétinisant et dépolitisant l’individu ds la démocratisation, l’individuation, par le droitdelhommisme, l’économie et de la technique. est un vieux thème des Lumières. Smith, Ricardo, Ferguson en parlent :



« Si les revendications du droit égal et de l’égale liberté devaient déboucher sur un abaissement égal de chaque classe eu rang d’esclaves où de mercenaires [Uber], nous resterions un peuple d’ilotes et n’aurions plus de citoyen libres [abaissement du politique ds un développement historico-économique irréversible] » Adam Ferguson , Essai sur l’histoire de la société civile



Ce développement de l’homme contradictoire, progrès économico-scientifique dans l’abaissement politico-culturel, Hegel appelle ça « la tragédie dans l’élément éthique ». La supériorité politique, éthique, culturelle de l’Antiquité, effacée par la supériorité droitdelhommiste, scientifique, moderne. Conduisant entre autres à la fameuse « mort de l’Art » de Hegel.

Et Marx reprendra, « nullité du bourgeois », petitesse du bobo égoïste déculturé, dépolitisé, contrastant avec la grandeur civilisationnelle du Capitalisme conquérant le monde, mais grâce en fait à la grandeur antérieure, éthique des nations et de leurs cultures. Un « ferment des contradictions » qui apparaît 2 siècles après.



« Mais quel que soit le caractère non héroïque de la société bourgeoise, il a pourtant fallu l’héroïsme, le sacrifice, la terreur, la guerre civile, et les batailles des nations pour la mettre au monde. » Marx, le 18 brumaire



« C’est justement une particularité de la bourgeoisie par rapport à toute les autres classes dirigeantes antérieures : il y a dans son évolution un tournant à partir duquel tout accroissement ultérieur de ses instruments de pouvoir, et donc avant tout de ses capitaux, contribue qu’à la rendre de plus en plus inapte à la politique. » Engels, Marx