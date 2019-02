Merci à la commission d’avoir empêché le rachat d’Alstom par Siemens

@Trelawney

qu est ce qui vous fait dire qu ’alstom est en chute ?

avez vous regardé les differents marchés et les innovations d alstom ?

Vous mettez facilement au discredit les entreprises françaises ;

Et Alsthom au regard des sociétés chinoises équivalentes, fait figure d’artisan.



quoique vous en disiez la France a été et est un pays d excellence .

Malheureusement vavec des personnes comme vous , cette excellence serait bien vite bradée à un pays tier et échanger contre de la camelote.

64.000 Français vivent en Chine. D’après les données du consulat de Shanghai communiquées au Figaro, 30.000 Français résident à Hong-Kong, 20.000 à Shanghai, 10.000 à Pékin, et 4000 ailleurs. Ces Français travaillent dans différents secteurs. Principalement dans l’éducation pour environ 600 d’entre eux. Ensuite, dans les administrations (ambassades et les consulats). On les retrouve aussi dans le secteur de l’automobile et des transports, de l’énergie (nucléaire, pétrole, EDF), dans le domaine de la construction et du BTP, celui de la pharmacie et de la biologie, et enfin dans le secteur aéronautique.

29 milliards d’euros de capitaux français ont été investis en Chine en 2015, selon l’Ambassade de France en Chine. Ces investissements directs se concentrent essentiellement dans les secteurs manufacturiers (industrie chimique, automobile et transports, équipements informatiques et électroniques et métallurgie essentiellement). On retrouve ensuite des investissements dans les services financiers, puis dans des activités liées au développement durable (production et distribution d’eau, d’électricité, de gaz, gestion des déchets etc.). Enfin, un grand nombre d’entreprises françaises sont impliquées dans des activités de recherche & développement.

le truc c est que les chinois prennent les technologies , et elles viennent bien souvent de France . et cela vous oubliez de le signaler .

ils ne s encombrent pas avec les brevets de ceci et brevets de cela .

et eux tentent de garder leurs têtes . contrairement à la france qui fait tout pour faire fuire les gens et ceci depuis des années . combien de français sont partis au states pour faire valider leur brevet et le faire financer .

Arretez de rabaissez les Français , il y en a marre .