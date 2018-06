Merci à la Suisse de faire voter sur la monnaie pleine

Merci.

Le magazine « The economist », sous le titre « all the people’s money », a évoqué avec des pincettes la réforme suisse qui transfèrerait tous les dépôts à vue des banques privées à la banque centrale. Mais en recommandant la prudence dans les autres pays : "Where central banks are less politically independent, courting votes by pumping accounts full of money, or punishing political opponents by draining them, could be irresistible".

https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/05/26/central-banks-should-consider-offering-accounts-to-everyone