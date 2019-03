Michael Heseltine, le conservateur britannique en guerre contre le Brexit

« Si nous voulons rester un parti de gouvernement, il est absolument essentiel que nous augmentions notre soutien parmi les jeunes générations. Pour ce faire, nous devons écouter et prendre en compte leurs préoccupations concernant le Brexit. Ils ont voté massivement pour rester dans l’Union Européenne en 2016, et depuis lors, leur point de vue s’est encore renforcé. Depuis le référendum, près de 2 millions de jeunes ont atteint l’âge de voter. Parmi ceux qui sont certains de voter, 87% sont favorables à ce que le Royaume-Uni reste dans l’Union Européenne. Si nous n’entendions pas leur voix, qui pourrait leur reprocher de se sentir exclus et impuissants face à cette question vitale ? » (16 décembre 2018).