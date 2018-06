Migrants : « l’Europe s’enferme », selon un rapport de la Cimade

ON BAISE LES PEUPLES PAR LEUR EMPATHIE , Kropotkine (1)







NÉGRIFIER L’EUROPE, ET L’OLIGARCHIE RETRIOMPHERA , Coudenhove Kalergi, père de l’UE (2)







PLUS UN PAYS EST MULTIETHNIQUÉ BIEN PROFOND, PLUS IL EST LIBÉRAL , Harvard (3)



« En important la surponte africaine dans les colonies bétonnées du Boobaland, on multiplie les écrans LCD comme des petits Iphones. Capital est content ! » Négrier bonobobo ver(t), Crassanel



(1)

« Déjà les sociétés de singes, les plus élevées dans l’échelle animale, nous offrent une pratique de la solidarité des plus frappantes [... et aussi les rats !]

Le sens moral est en nous une faculté naturelle, tout comme le sens de l’odorat et le sens du toucher.[...]

Quant à la Loi, à la piété [antiraciste] et à la Religion, qui elles aussi ont prêché ce principe de solidarité, nous savons qu’elles l’ont simplement escamoté pour en couvrir leur marchandise - leur prescription à l’avantage du conquérant, de l’exploiteur, [du Seigneur Mondialiste], et du prêtre [le prébendier négrier du Capital, payé par lui à coté de la journalope...] »





Piotr Kropotkine - La morale anarchiste [modernisée]



(2)

« Ce n’est qu’à travers l’alliance avec le meilleur sang bourgeois que les éléments les plus capables du développement de la noblesse féodale d’antan s’élèveront vers une nouvelle apogée ; ce n’est qu’à travers l’union avec les sommets de l’européanité non juive [Krupp] que l’élément juif de la noblesse du futur parviendra à son plein épanouissement […] notre âge démocratique est un pitoyable interlude entre deux grandes époques aristocratiques [...] Dès qu’une nouvelle et véritable noblesse se sera constituée, la démocratie disparaîtra d’elle-même [...] L’humain du lointain futur sera un métis […]. La race du future, négroïdo-eurasienne (eurasisch-negroide Zukunftsrasse), d’apparence semblable à celle de l’Égypte antique, remplacera la multiplicité des peuples »







’Praktischer Idealismus’ Richard de Coudenhove-Kalergi, un des « pères » de l’UE

(PanEurop et hymne à la joie c’est lui...)

(3)

1906 Werner Sombart (Pourquoi l’Amérique n’est pas socialiste) UE => USbis

2006 (Combattre les inégalités et la pauvreté. Les États-Unis face à l’Europe), le directeur de la recherche économique de Harvard, Alberto Alesina, et son collège Edward Glaeser montrent « la relation fondamentale entre fragmentation raciale et dépenses sociales en pourcentage de PIB », indiquant que plus un pays est fragmenté « racialement », moins les dépenses sociales sont élevées.



« Le paradoxe, c’est qu’aujourd’hui ce sont les pauvres qui vont demander la fin de l’État-Providence [souchien ne paie pas pour burkini la colon] » C. Guilluy

