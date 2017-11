Mladic et le tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie

Ratko Mladic a été condamné à la prison à vie par les juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), mercredi 22 novembre. Dénonçant les mensonges du tribunal, Mladic a immédiatement fait appel

Pour vérifier le sérieux des accusations contre le général Mladic rappelons un exemple : Mladic est condamné pour avoir utilisé des “snipers” lors du siège de Sarajevo. Or des militaires alliés commandant en Yougoslavie avaient honnêtement dit la vérité comme le général britannique Michael Rose qui avait démontré que les tirs meurtriers de tireurs embusqués ne pouvaient provenir du camp serbe, à Sarajevo – comme le TPI le proclame – mais des positions occupées par les Bosniaques musulmans, lesquels réclamaient, et obtenaient, grâce à cette provocation, que l’on sanctionnât les Serbes (lire l’enquête du New York Time à ce propos ci-après).

Le principal crime de guerre est l’agression de l’OTAN contre la Yougoslavie.

Le principal crime de Mladic aux yeux du TPI c’est que ce fils de Partisan anti-fasciste, mort au combat contre les nazis et outsachis croates, ait défendu la souveraineté et l’unité de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

Antoine Manessis, Commission internationale du PRCF

Il est important de rappeler que selon une enquête publiée par la Libre Belgique, les services secrets français auraient protégé Ante Gotovina durant des années, après que la France aurait livré en violation de l’embargo de l’ONU des armes aux croates durant la guerre en Yougoslavie : http://www.lalibre.be/actu/international/comment-la-dgse-a-protege-ante-gotovina-51b8cf3fe4b0de6db9c04abb

Il faut également rappeler la condamnation par plusieurs juges ayant participé au TPIY de ce même TPIY comme une institution ayant peu à voir avec un tribunal. Citons par exemple le juge du TPIY, Fausto Pocar, qui à l’unisson de son collègue le juge Agius avait voté contre l’acquittement des généraux croates et a indiqué dans une déclaration on ne peut plus claire publiée par le Tribunal de l’ONU : “Je conteste profondément la totalité du verdict en appel qui contredit toute notion de justice”

source : https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/mladic-tribunal-penal-international-lex-yougoslavie/

Snipers de Sarajevo : l’armée française a prouvé les crimes de soldats bosniens Traduction par www.initiative-communiste.fr d’extraits de l’enquête de Mike O’Connor publié le 1 août 1995 dans le journal américain New York Time Sarjevo, Bosnie, 31 juillet – Des casques bleus français essayant de confondre des snipers des Serbes de Bosnie visant les civils dans Sarajevo ont conclu que depuis la mi-juin certains tirs proviennent des soldats du gouvernement tirant délibérément sur leurs propres civils. Après qu’elle qualifie d’une enquête “incontestable”, une unité de fusiliers marins français qui patrouille contre les snipers a déclaré qu’elle a localisé un tir de sniper depuis un immeuble occupé par les soldats et autres forces de sécurité bosniennes. (..) Sous couvert de l’anonymat, un officier français indique que les preuves sont politiquement sensibles. Six casques bleus français de l’unitié anti-sniper qui ont pris part à l’enquête ont été interviewés et souhaité être identifiés par leur nom mais leur commandant, le général Hervé Gobilliard, a insisté pour censurer leurs noms pour ne pas les mettre en danger. (…) Les officiers français qui ont mené l’enquête défendent vigoureusement leurs preuves. Ils disent que le tir de sniper depuis une position du gouvernement (bosnien) s’est arrêté à la mi-juin, quand, après plusieurs mois de suspicion que cet immeuble était utilisé par des snipers, un homme armé a été vu tirant depuis l’immeuble. Les officiers disent qu’ils ont notifié à l’armée bosnienne que ce sniper serait abattu par les soldats français comme ils étaient autorisés à le faire. “Nous étions sur le point de le tuer comme nous l’aurions fait d’un sniper serbe” a déclaré un officier français partie prenante de l’enquête. L’armée bosnienne a protesté qu’elle ne connaissait rien au sujet de cet homme armé, mais les tirs depuis cet immeuble ont immédiatement stoppé a indiqué l’officier. (…)