NON au drapeau de l’Union Européenne et à son « hymne ». Place aux PEUPLES !

Tout occupé à dissoudre la souveraineté nationale et les acquis sociaux du peuple français dans l' UE (« défense européenne » intégrée à l’OTAN, « gouvernement de la zone euro », listes transnationales aux européennes…), Emmanuel Macron voudrait imposer le drapeau européen, aujourd’hui dénué de statut officiel, comme le drapeau officiel-bis de notre pays. Or, en refusant par référendum la constitution européenne, qui prétendait institutionnaliser le drapeau et l’ hymne européens, le peuple français s’est déjà souverainement opposé à ce coup d’État symbolique le 29 mai 2005.

Les signataires de ce texte refusent que cet emblème anti-laïque (renvoyant au drap marial entouré des étoiles apostoliques), supranational (et non « internationaliste ») et antipatriotique, qui sert de référence aux supporteurs de l’UE néolibérale et atlantique, soit imposé à l’ensemble du peuple français.

Premiers signataires :

Léon Landini - résistant FTP MOI Commandant de la quatrième compagnie du Bataillon FTP-MOI Carmagnole, à Lyon Président de l’Amicale des Anciens FTP-MOI de la région Rhône-Alpes.Gand Mutilé de Guerre suite aux tortures endurées au Fort-Montluc à Lyon au cours de son arrestation par la Gestapo.Médaille de la Résistance - président du PRCF

Antoine Manessis - Commission Internationale du PRCF

Pierre Pranchère - résistant FTP - député européen honoraire

Michel Debray - ancien président de l’Institut Charles De Gaulle.- Amiral

Fabrice Fernandez, responsable national de Penser la France

Le 29 mai 2005 à une large majorité les français ont voté contre le Traité Constitutionnel Européen et donc contre l'article I -8 indiquant :

"Le drapeau de l'Union représente un cercle de 12 étoile d'or sur fond bleu" et "L’hymne de l’Union est tiré de l’« Ode à la joie » de la Neuvième

symphonie de Ludwig van Beethoven."