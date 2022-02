Nous Européens, nous sommes tous des Ukrainiens !

@Pic de la Mirandole

« ...Parce que les Irakiens, les Lybiens, les Syriens, les Afghans, les Venezueliens, les Iraniens, les Yémenites, les Tchadiens, les Serbes etc. etc. etc. etc... »



+1000

Certains onts la mémoire exessivement ultra courte ...

Et li pire c’est que la leçon n’est jamais retenue

C’est déséspérant