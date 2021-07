Otto von Europa, l’empereur sans couronne

Intriguée, Olga s’approche de chaque tableau et s’amuse à imaginer que les sujets mais aussi plus subtilement le jeu des formes et des couleurs racontent une histoire, mais aussi donnent des indices sur la disparition de son père. Elle lui fait part de ses réflexions à André, qui lui révèle alors qu’il s’appelle BURGONDE, Intriguée, Olga s’approche de chaque tableau et s’amuse à imaginer que les sujets mais aussi plus subtilement le jeu des formes et des couleurs racontent une histoire, mais aussi donnent des indices ce qu’elle ignorait, et que tous les tableaux sont signés BURGRAVE. Olga ne peut s’empêcher de penser à un personnage de vieux barbon à la gravité pompeuse. Pourtant les tableaux dans leur brumeuse mélancolie laissent deviner l’intensité colorée de l’émotion. Un jour BURGONDE a-t-il rencontré BURGRAVE pour ne former qu’un seul être Elle conseille à André de garder précieusement ses tableaux......









Rêve fait en 2003 qui fut le départ d’un long chemin de Compostelle. L’intrigue se passant en Armorique : un meurtre dans un phare... Mérope (Mérovée...) et Guido Bannes, forgeron d’ancres de bateaux. J’avais situé mon assassinat dans le NEZ de Jobourg (clin d’oeil à Arsène Lupin : l’aiguille creuse). Hier m’interrogeant sur le fameux village gaulois d’Asterix (avec ses deux ailes sur le casque, il s’agit bien d’une allusion à THOTH HERMES MERCURE et Obelix (les DOLMEN). De l’ALPHA à l’OMEGA...En cherchant bien : le fameux village gaulois se trouverait bien en Armorique et au lieu dit : ERQUY. A quelques kilomètre du nez de Jobourg. Quel lien avec les Burgraves et le Hohenstauffen. Le nombreuses références à Hugo : Waterzooi morne plat.....Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! morne plaine !

Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine,

Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons,

La pâle mort mêlait les sombres bataillons.

D’un côté c’est l’Europe et de l’autre la France.

Choc sanglant ! des héros Dieu trompait l’espérance ;

Tu désertais, victoire, et le sort était las.

Ô Waterloo ! je pleure et je m’arrête, hélas !