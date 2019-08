Paris outragé, mais Paris libéré !

@Raymond75

Non en avril/ mai 44 la population acclamait majoritairement encore P Pétain .

Après le 6 juin , cad le débarquement anglo saxon puis courant juin , juillet,retraite et débâcle allemande , août les mêmes acclamaient De Gaulle .

De Gaulle est arrivé au pouvoir avec tous ses potes mais il a démissionné assez vite , je ne me souviens plus pour quelles raisons : pleins pouvoirs refusés , rejet des communistes ?

Les vainqueurs de 40 devenaient les vaincus , et le condamné à mort de P. Pétain ,cad De Gaulle devenait le sauveur .

Notre pays a vécu une immense trouille et aussi une occupation palpitante : des bonnes affaires pour les uns ,(collaboration, marché noir) , la misère et la famine plus un régime insupportable pour les autres .

Paris libéré certes , mais Parisiens tous libérés c’est une autre affaire ...