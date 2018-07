Pétition internationale : défendons les libertés démocratiques de toute l’Europe avec les droits du Parti Communiste de Pologne

@Cateaufoncel2



Bonjour Cateaufoncel2





J’ignore quels sont les effectifs réels, actuels, du parti communiste polonais.





L’argument de « l’insignifiance numérique » des effectifs militants de ce parti polonais que vous invoquez dédaigneusement pour ne pas vous attarder sur le caractère anti-démocratique des mesures de persécution prises à l’égard de cette organisation tandis que dans ce pays et dans plusieurs pays voisins comme la Lituanie ou l’Ukraine, on tolère et on encourage les glorificateurs du nazisme, leurs défilés, leur propagande, leur réécriture de l’histoire et leurs exactions, me paraît de très mauvais aloi.



J’encourage vivement les lecteurs à s’informer plus avant sur les dérives encours dans ces pays où la chasse aux communistes va de pair (comme toujours) avec le renforcement du caractère autoritaire des régimes en place, l’aggravation de l’exploitation des travailleurs et les mesures d’austérité pour le plus grand nombre tandis que la classe au pouvoir pille le pays et le place sous la coupe d’intérêts étrangers, sans oublier la militarisation effrénée menée à l’instigation et sous les auspices de l’UE et de l’Otan en prélude à une guerre programmée contre la Russie.





Salutations communistes et républicaines