Pompéi (site UNESCO) et les Fonds européens

Le site de Pompéi, site archéologique absolument incontournable fait l’objet de fouilles à des degrés divers depuis 1748. Le site s’est détérioré au fil du temps en raison de l’exposition du site excavé et des mauvaises techniques d’excavation. Le Projet Great Pompeii est le fruit d’une initiative du gouvernement italien, qui a promulgué le décret-loi no. 34/2011 (art. 2) dans le but de renforcer l'efficacité des actions et des interventions visant à protéger la zone archéologique de Pompéi en organisant un programme spécial de conservation, d'entretien et de restauration. Le projet de l'Union européenne vise à freiner et à inverser la détérioration du site, étendant ainsi la surface utile à 23 000 m2. Le projet devrait attirer en moyenne 200 000 visiteurs supplémentaires par an.

Plusieurs interventions continuent d’être mises en œuvre pour la préservation du site de Pompéi. Tout d’abord, un système de canalisation de l’eau pour le drainage est prévu pour la zone non excavée donnant sur les anciens bâtiments. Grâce au Fonds européen de développement régional (FEDER), les structures et le profil urbain du site seront consolidés à partir des zones les plus à risque. Les travaux de restauration et de mise en valeur seront réalisés selon des méthodes de conservation innovatrices. En outre, la Surintendance archéologique de Naples et de Caserte sera soutenue dans la mise à niveau de ses compétences et qualifications techniques.

L’UE soutient les travaux de restauration de Pompéi depuis la période 2000-2006. En 2012, 105 millions d’euros ont été alloués au projet, dont environ 40 millions ont été utilisés dans une première phase. Le projet devrait être conclu en décembre 2018. De manière efficace, l’un des sites archéologiques les plus renommés d’Europe est en cours de modernisation afin de garantir sa protection et d’accroître la capacité touristique. Le site de Pompéi n’est qu’un exemple de premier ordre des autres interventions des Fonds européens, qui revêtent une importance stratégique pour le développement durable et la compétitivité de l’Europe.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), par example, créé en juin 2015 par le règlement (UE) 2015/1017 en tant que premier pilier du plan d’investissement pour l’Europe, vise à mobiliser 315 milliards d’euros dans des domaines d’importance stratégique. Les domaines d’investissement incluent le capital humain (compris dans les « infrastructures sociales »), les petites et moyennes entreprises (PME), la recherche, l’ innovation et le développement, l’ énergie, l’économie numérique, le transport, l’ environnement et la consommation optimale de ressources .

Le FEIS peut jouer un rôle important dans l’agrégation de plusieurs interventions plus petites en utilisant une plateforme d’investissement. Dans l’ensemble, il y a des possibilités de financement supplémentaire et d’utiliser le FEIS dans le domaine du développement des compétences. Le rôle de la finance sociale dans la satisfaction des besoins sociaux est important. Des pays comme le Danemark, la Finlande, la France et l’Italie montrent que le financement remboursable à motivation sociale peut fournir des capitaux pour la réalisation des résultats sociaux (mise en service axée sur les résultats). Dans le même temps, les municipalités souhaitent adopter de nouveaux modèles de financement innovants pour résoudre leurs problèmes pressants. Parallèlement, d’autres programmes européens tels que le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et le Fonds social européen (FSE) pourraient être plus adaptés pour soutenir certaines interventions dans le domaine du capital humain et du développement des compétences, car ils permettent de soutenir des projets avec des rendements plus faibles ou plus incertains. Récemment, d’autres garanties ont été accordées au titre de l’EaSI pour un montant total de 115 millions d’euros, en utilisant les ressources du FEIS. C’est ça l’Europe !