Pour François Boulo, le sujet majeur, c’est la sortie de l’Union européenne et du capitalisme !

Initiative communiste relaie cette vidéo de François Boulo sur sa chaîne Praxis et intitulée « J’atomise la droite et la gauche », incluant Zemmour, Pécresse Macron, Hidalgo et Mélenchon. Présent à l’Université populaire du Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF), François Boulo confirme que le centre d’intérêt fondamental de la campagne dont ne parle personne est la sortie de la mortifère UE du Capital. Un objectif qui n’existe pas chez la Bande des Quatre réactionnaires fascisants (Zemmour, Le Pen, Pécresse, Macron) et leurs satellites comme Dupont-Aignan, ni chez la fausse « gauche » PS-EELV-Remontada, ni chez les euro-gauches chantant les louanges des utopiques « Etats-Unis socialistes d’Europe » (Anasse Kazib), de l’impossible « Europe sociale au service des gens » avec un « SMIC européen » (Fabien Roussel), ou de la dangereuse illusion d’une « désobéissance aux traités européens » (avec quels moyens SOUVERAINS ?!) sans être « Frexiter » (Jean-Luc Mélenchon).

En somme, l’analyse de François Boulo rejoint celle du PRCF qui milite pour une Alternative Rouge et Tricolore nécessitant une rupture totale et définitive avec l’euro, l’UE, l’OTAN ET le capitalisme exterministe. Il est temps que les euro-gauches en prennent conscience pour stopper l’euro-fascisation, la marche à la guerre contre la Russie et la Chine, la dislocation de la France et de la République une et indivisible, le démantèlement des services publics, la destruction des conquêtes sociales et des libertés publiques, le saccage de la planète. Seul le Frexit progressiste peut permettre qu’adviennent les « nouveaux Jours heureux » dont les citoyens et les travailleurs ont tant besoin !

https://www.youtube.com/watch?v=pYsWWJ7c8_o

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/pour-francois-boulo-le-sujet-majeur-cest-la-sortie-de-lunion-europeenne-et-du-capitalisme/