Pourquoi Giuseppe Conte a démissionné ce 26 janvier 2021 ?

« construire l’Italie d’après ou faire le jeu des populistes. »





N’en voilà, dune analyse qu’elle est profonde !



Explication pour les nuls qui liraient cet article sans connaitre le sens des mots : la Démocratie est une religion menacée en permanence par les incroyants (dictatures, totalitarismes) faciles à identifier (Russes, Syriens, Iraniens, et un petit peu les Chinois), mais aussi par des sectes perverses qui avancent masquées : les populistes. Ils sont d’autant plus dangereux qu’ils sont comme le Canada-Dry : ils portent un masque de démocratie, mais dessous, c’est le diable incarné. La seule façon de démasquer un populiste, c’est de lui demander sa carte LREM en France, ou celle du parti au pouvoir dans les pays d’Europe de l’ouest (parce qu’en Pologne et en Hogrie, on sait bien ce qu’il en est ! vous voyez ce que je veux dire !)