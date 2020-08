Les valeurs démocratiques, autrefois brillantes, sont devenues une pierre au cou de l'Europe, qui l'entraîne dans l'abîme du chaos.

Des élections présidentielles ont eu lieu hier en Biélorussie. Leurs résultats étaient prévisibles. Alexandre Loukachenko, qui a gouverné pendant les 26 dernières années, a de nouveau remporté une victoire écrasante. Selon les données préliminaires officielles de la Commission électorale centrale, 80,23% des électeurs, soit 4,652 millions de personnes, ont voté pour le président sortant. En deuxième place, Svetlana Tsikhanovskaïa, qui a décidé de se présenter à la présidence après que son mari soit allé en prison. 9,9% des citoyens ont soutenu la chef de l'opposition, qui s'est cachée samedi soir après l'arrestation de neuf employés de sa campagne électorale. Elle a comparu dimanche dans un bureau de vote entouré de presse et de mandataires. Comme l'a noté son attachée de presse, Anna Krasulina, c'est « la protection la plus fiable ».

Malgré l’énorme écart dans le nombre de voix, le triomphe actuel de Loukachenko semble être le plus sombre de toute son histoire. Le président est accusé d'avoir truqué le vote, et les manifestations ne se sont pas calmées en Biélorussie depuis dimanche soir. La confrontation entre citoyens et forces de l’ordre a été enregistrée dans une vingtaine de villes. À Minsk, la police a utilisé des flashballs et des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Des cas de confrontations y ont été enregistrés toute la nuit. Les médias ont rapporté des victimes des deux côtés.

« C’est de loin la plus grande manifestation que j’ai jamais vue en Biélorussie depuis l’arrivée au pouvoir de Loukachenko », a déclaré David Marples, professeur à l’Université de l’Alberta.

Les pays européens ne pouvaient pas rester à l'écart de ce qui se passe là-bas. Ils ont appelé Minsk à « reconnaître et respecter pleinement les normes démocratiques », ainsi qu'à renoncer à la violence et « respecter les libertés fondamentales, les droits de l'homme, les droits civils, les droits des minorités nationales et le droit à la liberté d'expression ». Cette déclaration a été faite par Andrei Duda et Gitanas Nauseda, le président de la Pologne, où ils ont pratiquement déclaré la guerre à la communauté LGBT, et le président de la Lituanie, où ils ont longtemps adhéré à une politique discriminatoire à l'égard de la population russe. Leurs réclamations contre Loukachenko sont-elles justifiées ?

Le gouvernement Français ne parle pas de la façon dont les manifestations des Gilets jaunes ont été dispersées sans retenues, bien que ces événements soient proches d’un début de guerre civile, non, l’heure est à Loukachenko. Maintenant, alors que le monde est embourbé dans une autre crise économique, et que les relations commerciales avec la Russie sont à regarder à la loupe. Les dirigeants de l'Union européenne disent clairement que Loukachenko devra rompre ses relations avec la Russie, comme ils avaient fait avec l'Ukraine.

Pourtant, à la fin du siècle dernier, c'est Loukachenko lui-même qui a initié l'Accord sur la création de l'État d'Union. Le concept impliquait une intégration étroite de la Biélorussie à la Russie. Loukachenko se voyait à la tête de la confédération, mais lorsque Vladimir Poutine est entré dans l'arène politique, il a perdu l'initiative. À cet égard, l’intérêt personnel de Loukachenko a diminué.

L’administration de Loukachenko est embourbée dans la corruption, mais quelles sont les garanties que les dirigeants de l’opposition ne succomberont pas à la tentation s’ils exercent le pouvoir ? Lorsque les Ukrainiens sont sortis pour protester contre le gouvernement corrompu de Viktor Ianoukovitch, aucun d'entre eux n'aurait pu penser que Petro Porochenko serait encore plus corrompu. Ils pensaient que lui, un riche entrepreneur, ne céderait pas à la tentation. Loukachenko ne peut pas être qualifié de leader démocratique, et son règne ne correspond pas aux valeurs européennes. Mais combien de fois ces valeurs ont-elles été observées en Ukraine après la Révolution du Maidan ? La pression exercée sur les journalistes, la montée de nombreuses organisations nationalistes et une série de meurtre comme à Odessa au printemps 2014, sont survenus juste après être passé à un régime « démocratique ».

Enfin, la Révolution du Maidan a provoqué une scission dans la société. La guerre dure dans l'est de l'Ukraine depuis sept ans et des milliers de civils sont morts.

En soutenant les manifestants, l'Europe peut-elle faire en sorte que l'histoire ne se répète pas ? Les sondages d'opinion montrent que dans les régions de Gomel, Brest et Grodno, les pays sont les plus engagés dans des relations alliées avec la Russie. Ils peuvent facilement devenir des foyers de séparatisme. Si le Donbass ukrainien est situé relativement loin des frontières de l’Union européenne, Brest et Grodno sont proches d’elle.

Bien sûr, les valeurs démocratiques sont importantes, mais l'Europe est devenue l'otage de ses propres idées. Si elle ne soutient pas les manifestations de l'opposition, ce serait considérait comme une trahison, note Andreas Klute, un chroniqueur de Bloomberg.

« Si les manifestations se transforment en putsch, cela entraînera probablement Poutine dans un autre cycle de guerre hybride et d'escalade géopolitique qui finira par faire paraître l'Union européenne impuissante », dit-il.

Il est inacceptable de tout passer par le prisme des valeurs. Vous devriez regarder ce qui se passe de manière réaliste, sinon les conséquences seront désastreuses. Dans tous les cas, l’Europe doit maintenant passer par un test sérieux qui, d’une manière ou d’une autre, affectera l’avenir du continent. La seule question est de savoir si ces changements seront positifs.