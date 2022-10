Poutine, Prix Nobel de la Paix 2022 ?

@Pic de la Mirandole

Non, en fait, il a raison : les Ukrainiens n’ont rien de plus contre la Russie que les Français contre l’Italie ou le Portugal, même encore moins parce qu’entre un Russe et un Uktrainien, il y a à peu près autant de différence qu’entre un Chtimi et un Wallon !

D’ailleurs personne n’a rien contre la Russie en tant que pays.

Par contre, les dirigeants de l’UE et la plupart de ceux des pays membres et les dirigeants des Etats-Unis (les membres de l’OTAN, pour résumer), ont décidé de se servir de l’Ukraine comme d’un bélier pour tenter d’investir la citadelle russe sur laquelle les oligarques ont fait main basse et font la nique aux dirigeants zétazuniens qui croyaient qu’après le "bon boulot" de Gorbatchev, ils seraient chez eux chez les popofs. Pour bien bourrer le crâne des téléspectateurs occidentaux, on se transforme en chevalier blanc volant au secours de la veuve ukrainienne et de ses orphelins et on utilise un comique troupier pour crier au loup tous les matins.

Mais pour ce qui est des Ukrainiens, ils n’ont rien contre les Russes.